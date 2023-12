Governo Federal quer doar seis blindados para o Paraguai

A- A+

O Governo Federal quer doar seis tanques blindados do Comando do Exército ao governo do Paraguai. Para ser concretizada, a medida precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional. Na sexta-feira (1), o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, enviou aos parlamentares o pedido de autorização para a doação.

Os modelos que o governo que doar são Viaturas Blindadas de Combate Obuseiro Autopropulsado M108, em uso no Brasil até 2017.

Durante o governo do presidente Jair Bolsonaro, dez blindados do mesmo modelo foram doados ao Uruguai.

À época, o Ministério da Defesa afirmo que os blindados não apresentam mais utilidade operacional ao Exército brasileiro e que a doação não traria prejuízos às missões brasileiras. Além disso, os blindados serão substituídos por versões mais modernas.

No começo do ano, Lula escalou o vice-presidente Geraldo Alckmin, que assina o despacho para doação dos blindados, para liderar as prioridades de investimentos de cada uma das Forças.

O governo tem planos de usar as Forças em projetos de ciência, tecnologia, geração de emprego e formação de mão de obra, aumentando investimentos no Exército, Marinha e Aeronáutica. Cada comandante fcou responsável por mostrar ao presidente um relatório com demandas e diagnósticos da sua área.

