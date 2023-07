A- A+

Ministério do Turismo Governo freia mudança no Turismo diante de impasse em votação na Câmara Ministro da Secom, Paulo Pimenta, afirmou que governo vai esperar o término das votações no Congresso para retomar discussões envolvendo a participação de partidos no governo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) adiou, mais uma vez, a saída de Daniela Carneiro do comando do Ministério do Turismo e decidiu esperar o término das votações das pautas econômicas que são prioritárias do governo e estão em discussão no Congresso Nacional.

O ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, afirmou nesta quinta-feira que o governo vai esperar a "conclusão das votações que estão acontecendo" para se "debruçar" no debate que envolve os partidos, incluindo o União Brasil.

— O governo tem uma atenção especial para acompanhar a conclusão das votações que estão acontecendo no Congresso. Esse momento é muito importante, é um momento importante para o país pela complexidade dos termos que estão sendo analisados, pela repercussão, e entende que o mais adequado é a gente concluir primeiro o processo das votações, e a partir da semana que vem se debruçar no debate que envolve os demais partidos e organizações dentro do governo.

Após pedir desfiliação da legenda, Daniela perdeu apoio da bancada do União Brasil, em uma crise que se arrasta desde abril. A ministra se reuniu com Lula nesta tarde e, segundo afirmou o prefeito de Belford Roxo, Waguinho — aliado de Lula e marido dela —, ela entregaria uma carta de demissão em que colocaria o cargo "à disposição" e agradeceria pela oportunidade de ter ocupado o cargo de primeiro escalão.

O Globo mostrou que o Planalto acertou com Daniela e Waguinho a construção de um hospital e de um instituto federal na cidade da Baixada Fluminense como contrapartidas para a saída dela do posto. Waguinho chegou a subir o tom contra Padilha ao longo da crise, mas depois recuou e afirmou que ele e o ministro haviam “selado a paz”.

Pimenta, no entanto, afirmou nesta tarde que Daniela não entregou a carta de demissão durante a conversa com o presidente Lula.

No Palácio do Planalto, a conversa entre Lula e Daniela ocorreu com a presença do ministro Alexandre Padilha (Relações Institucionais).

As conversas com os partidos para possíveis mudanças só devem ser retomadas com o início do recesso parlamentar — a partir do fim da próxima semana.

— O governo vai retomar os diálogos com lideranças, interlocutores de diferentes grupos e partidos — disse Pimenta.

