A- A+

memorial Governo investe R$ 1,4 milhão para transformar "Casa da Morte" em memorial da ditadura Localizado em Petrópolis, na Região Serrana do Rio, imóvel será desapropriado com a verba enviada pelo Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania

A Prefeitura de Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro, investiu R$ 1,4 milhão — valor enviado pelo Governo Federal, através do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania (MDHC) — para transformar a chamada "Casa da Morte" em Memorial de Liberdade, Verdade e Justiça. Localizado no bairro de Caxambu, o imóvel, que será desapropriado com o recurso do MDHC, foi um dos principais centros clandestinos de tortura e assassinato durante a ditadura militar (1964-1985).

As negociações para a desapropriação entre a prefeitura e o MDHC ganharam força em janeiro deste ano, graças à atuação conjunta da Secretaria de Governo e do ministério. Por isso, com o recurso milionário depositado, a criação do memorial se torna uma realidade.

— O convênio com o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, viabilizando esse recurso para a desapropriação, é uma grande vitória, resultado de uma luta de mais de 10 anos, que uniu esforços da Prefeitura, do Ministério Público Federal e de entidades da sociedade civil — afirmou o prefeito Rubens Bomtempo.

A “Casa da Morte” ganhou notoriedade como um centro de tortura da ditadura militar, sendo denunciada por vítimas do regime. Depoimentos confirmam que o local foi utilizado para torturar e assassinar militantes políticos que lutavam pela redemocratização do Brasil. No entanto, não há dados oficiais sobre o número de prisioneiros que passaram pela casa, mas há o registro de uma única sobrevivente: Inês Etienne Romeu. Ela ficou aprisionada por mais de três meses no local e faleceu em 2015.

Com o depósito do recurso, o próximo passo é garantir a posse do imóvel para dar início à criação do memorial.

— Com esse depósito, aguardamos a Justiça determinar a emissão na posse do imóvel pela Prefeitura, para iniciarmos essa segunda etapa e criar esse importante equipamento de pesquisa e preservação da memória de um período nefasto da nossa história, onde o autoritarismo e a afronta aos direitos humanos foi uma política de Estado no país. Vamos preservar a memória deste período triste de nossa história, para conhecimento das atuais e futuras gerações e para que nunca mais se repita essa afronta ao Estado Democrático de Direito —, declarou o secretário de Governo, Marcus São Thiago.

Veja também

Câmara Romerinho Jatobá afirma que nova sede da Câmara do Recife é prioridade