BRASIL Governo lança novo slogan a um ano da eleição, e Lula cobra ministros a defenderem gestão Reunião ministerial teve cartilha com entregas e pedido de empenho pró-governo

Em reunião ministerial nesta terça, o ministro Sidônio Palmeira, da Comunicação Social, anunciou o novo slogan do governo, que será "Governo do Brasil / do lado do povo brasileiro", em substituição ao lema "União e Reconstrução", adotado desde o início do terceiro mandato de Lula. O novo mote começará a ser adotado nos próximos dias.

Na reunião, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a pedir empenho dos ministros para defender o governo publicamente e disse que todos os ministros devem estar a par das entregas do governo como um todo, e não apenas de suas áreas.

Além do boné azul com os dizeres "O Brasil é dos Brasileiros", cada ministro recebeu um livreto com as principais realizações do governo, no qual há um QR code para uma página com mais detalhes sobre as entregas em cada área.

Durante a reunião, discursaram, além do vice-presidente Geraldo Alckmin e do chefe da Casa Civil, Rui Costa, os ministros Mauro Vieira (Relações Exteriores), Gleisi Hoffmann (Relações Institucionais), Fernando Haddad (Fazenda) e Sidônio Palmeira (Comunicação Social).

Lula também disse aos ministros que se sente muito bem de saúde, que está no seu melhor momento e que, se continuar assim, tem "toda a intenção" de disputar a reeleição no ano que vem.

Já Gleisi enumerou aos ministros quais são as prioridades do governo no Legislativo, com destaque para a regulamentação das plataformas digitais e a PEC da Segurança Pública. Aliados da ministra dizem que, embora indiretamente, a fala de Gleisi foi no sentido de pedir empenho aos ministros junto às bancadas de seus partidos no Congresso para a aprovação das medidas.

Após a reunião, Lula chamou alguns ministros para conversar, entre eles Rui Costa e André Fufuca, do Esporte.

