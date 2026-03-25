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BRASÍLIA Governo leva ao STF preocupação com propostas de aumento do teto em discussão sobre penduricalhos Supremo Tribunal Federal marcou para esta quarta-feira julgamento sobre o tema

O governo Luiz Inácio Lula da Silva levou ao Supremo Tribunal Federal (STF) uma preocupação sobre possíveis propostas de elevação do teto salarial do funcionalismo público no âmbito da discussão sobre os pagamentos acima do limite, os chamados penduricalhos. Na avaliação do Executivo, não há espaço fiscal para uma atualização do teto, que traria desdobramentos em cascata nos gastos com pessoal dos três Poderes.

Atualmente, o teto constitucional do serviço público é equivalente à remuneração dos ministros do STF, de R$ 46,3 mil, mas algumas categorias privilegiadas recebem acima do limite de forma recorrente devido a brechas nas regras para o pagamento de verbas indenizatórias.

Decisões liminares dos ministros do Supremo Flávio Dino e Gilmar Mendes suspenderam o pagamento dos penduricalhos. Nesta quarta, a corte discute a validade e a extensão das determinações dos magistrados.

Para colher contribuições, o presidente do STF, Edson Fachin, criou um grupo de trabalho com os Três Poderes sobre o tema, finalizado na sexta-feira passada, com o objetivo também de debater uma regra de transição enquanto não há uma solução legislativa definitiva.

Nas primeiras conversas, foi discutida a possibilidade de reajustar o teto. O governo, no entanto, é contrário devido ao forte impacto fiscal. A atualização dos salários dos magistrados teria efeitos em cascata em todo o funcionalismo.

Hoje, o Executivo pratica o chamado "abate-teto", ou seja, se o valor pago a título de salário e verbas indenizatórias ultrapassarem o limite constitucional, é lançado um desconto até a remuneração se encaixar no teto. Então, uma atualização do teto, além de não moralizar as violações atualmente praticadas, implicaria em um aumento de gastos em um orçamento já sem nenhum espaço fiscal.

Em reunião na última sexta, a ministra da Gestão, Esther Dweck, defendeu ao ministro Fachin a edição de uma lei nacional que defina todas as verbas indenizatórias que podem ser pagas no serviço público.

"Um dos temas discutidos foi a importância do encaminhamento ao Congresso Nacional de uma proposta de regulamentação, por meio de lei nacional, que defina normas sobre todos os pagamentos de indenizações e outros benefícios no serviço público", disse nota do STF no dia.

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