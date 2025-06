A- A+

BRASIL Governo liberou mais de $1 bi em emendas em semana de derrota do IOF no Congresso Montante, porém, não foi suficiente para segurar derrubada de decreto presidencial

O governo liberou R$ 1,15 bilhão em emendas parlamentares entre a última segunda e quarta-feira, dia em que o Planalto enfrentou uma derrota do Congresso, com a aprovação da derrubada do decreto que aumentava a cobrança de IOF no país. Mesmo com o empenho de recursos, quando as verbas passam a ficar comprometidas para pagamento, os parlamentares votaram contra o governo Lula.

Até o último dia 23, o governo havia liberado neste ano o total de R$ 776 milhões em emendas. A baixa quantia, quando comparada com o total disponível em orçamento para os parlamentares, vinha desagradando deputados e senadores.





Entre a segunda e quarta-feira, foram acrescentados no sistema mais de R$ 1 bilhão entre as verbas empenhadas, totalizando R$ 1,9 bilhão em emendas liberadas neste ano.

O Congresso aprovou ontem o projeto de decreto legislativo que suspende o aumento do Imposto sobre Operações Financeira (IOF). A proposta foi aprovada por 383 votos a favor e 98 contra entre os deputados. No Senado, a votação foi simbólica, sem marcação de posição.

O projeto entrou na pauta no fim da noite de terça-feira, após a fervura na relação entre o Congresso e governo aumentar com a disputa sobre um projeto que pode aumentar a conta de luz.

Parlamentares relataram uma irritação da Câmara com o que consideraram uma tentativa do Planalto de empurrar para o Congresso o desgaste com a provável elevação das tarifas de energia. Inicialmente, não haveria votações relevantes na Casa esta semana devido aos tradicionais festejos de São João.

