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Direitos Humanos Governo Lula aciona ONU e Fifa para denunciar casos de racismo e discurso de ódio na Copa do Mundo Conselho Nacional de Direitos Humanos aciona órgãos internacionais cobrando medidas de prevenção, e cita quase 90 mil publicações com conteúdo abusivo, incluindo de caráter racista

O Conselho Nacional dos Direitos Humanos (CNDH) anunciou ter acionado a Organização das Nações Unidas (ONU) e a FIFA formalmente para denunciar episódios de racismo, discriminação racial e discurso de ódio registrados durante a Copa do Mundo de 2026. De acordo com a pasta, foram analisadas mais de seis milhões de publicações, das quais cerca de 89 mil continham conteúdo abusivo, sendo 11% destes de caráter racial.

A representação foi encaminhada ao Comitê de Direitos Humanos da ONU (CCPR), à Relatoria Especial da ONU sobre Formas Contemporâneas de Racismo, ao Grupo de Trabalho da ONU sobre Empresas e Direitos Humanos e ao canal oficial de denúncias da FIFA.

Na manifestação encaminhada à ONU, o conselho sustenta que os três países sede — Estados Unidos, Canadá e México —, e os demais Estados possuem obrigações previstas em tratados internacionais de direitos humanos para prevenir, investigar e responsabilizar autores de manifestações de ódio ocorridas sob sua jurisdição. Sobre a FIFA, o documento solicita análise da atuação da organização a partir dos dos Princípios Orientadores das Nações Unidas sobre Empresas e Direitos Humanos.

Entre os episódios citados na representação estão manifestações consideradas racistas direcionadas a atletas durante a competição, incluindo declarações de autoridades públicas e ataques registrados em plataformas digitais.

Segundo o CNDH, o objetivo é solicitar que a ONU avalie os casos para reforçar a adoção de medidas de prevenção, investigação, responsabilização e reparação de violações de direitos humanos relacionadas ao torneio.

"Os dados reforçam a necessidade de os Estados adotarem medidas efetivas de prevenção, responsabilização e proteção das vítimas", avalia a presidente da pasta, Ivana Leal.

O relator da instituição, Carlos Nicodemos, afirma que os casos ultrapassam o âmbito esportivo e demandam resposta coordenada dos organismos internacionais.

"O futebol reflete dinâmicas sociais e os episódios registrados durante a Copa evidenciam a necessidade de fortalecer mecanismos de proteção aos direitos humanos".

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