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Governo Governo Lula diz que aprovação de embaixador dos EUA não muda cenário sobre aval diplomática Avaliação de governistas é que nenhuma decisão será tomada agora diante do que classificam como chantagem do governo americano

Integrantes do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) avaliam que a aprovação pelo Senado dos Estados Unidos da indicação de Daniel Perez para ser o novo embaixador dos EUA no Brasil não altera o cenário sobre eventual aprovação ou não do nome dele pelo Itamaraty.

Nesta sexta, o Senado americano chancelou o nome de Perez por 51 votos favoráveis e 47 contrários. A aprovação do indicado de Donald Trump está em processo de análise pelo Itamaraty e cabe ao presidente chancelá-la ou não.

O tema ganhou força nesta semana após a administração Donald Trump revogar o visto da atual embaixadora do Brasil nos EUA, Maria Luiza Viotti, devido à ausência de concessão do agrément (aceitação diplomática) ao nome indicado pelo governo americano.

O procedimento adotado pelos EUA ao anunciar a escolha de Perez inverteu o costume diplomático, gerando incômodo no governo brasileiro. Tradicionalmente, o agremént é concedido antes do anúncio oficial do nome indicado para ser o novo embaixador.

No caso, a decisão de Trump de indicar o parlamentar republicano foi publicizada ainda em junho. Desde então, as autoridades americanas passaram a cobrar do Brasil a concessão do agrément.

Segundo um integrante do governo brasileiro que acompanha as conversas, a aprovação de Perez no Senado não muda o cenário atual traçado pela gestão petista. A avaliação de governistas é que nenhuma decisão será tomada agora diante do que classificam como uma chantagem do governo americano.

Eles dizem ainda que já há uma definição que o governo brasilero não concederá nenhum agrément até o fim das eleições de outubro e que a medida tomada contra a embaixadora brasileira fecha totalmente as portas para uma negociação agora.

Um aliado de Lula diz, no entanto, que não está no horizonte do governo qualquer retaliação. Há uma avaliação que essa decisão do governo Trump mirando a embaixadora brasileira pode ser uma “armadilha” para provocar um acirramento do conflito por parte do Brasil. Dessa forma, o Itamaraty monitora a situação, mas nenhuma medida será tomada de maneira precipitada.

Parlamentar no estado da Flórida, Perez foi indicado para o cargo pelo governo Trump em junho e, há duas semanas, teve o seu nome confirmado no cargo por uma comissão do Senado dos EUA.

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