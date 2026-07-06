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Governo Lula enfrenta impasses em projetos prioritários a duas semanas do recesso

Planalto depende de Alcolumbre para andamento de PEC 6x1 e tenta ainda evitar avanço de pautas-bomba

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Presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, ao lado do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante cerimônia de posse do novo presidente do TSEPresidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, ao lado do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante cerimônia de posse do novo presidente do TSE - Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) terá duas semanas antes do início do recesso parlamentar para destravar o andamento de projetos de interesse do Palácio do Planalto no Congresso e evitar que sejam aprovadas propostas de alto impacto nas contas públicas, as chamadas pautas-bomba. O semestre legislativo se encerra no próximo dia 17 e a tendência é que o Parlamento fique esvaziado a partir de agosto, com o início do processo eleitoral, quando deputados e senadores intensificam sua atuação nos estados.

Diante do calendário apertado, articuladores de Lula no Congresso falam em dar prioridade a temas de maior interesse ao Planalto que estão hoje parados no Senado. O afastamento do chefe da República com o presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), no entanto, é um desafio a mais, já que o senador sinalizou a auxiliares do petista que alguns temas só deverão andar após uma conversa entre as duas autoridades.

Lula e Alcolumbre se afastaram após o Senado impor derrota histórica ao petista com a rejeição de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal (STF), no fim de abril. Desde então, não conversaram mais, e aliados de Lula dizem que ele não esconde o descontentamento com o senador.

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A nova líder do governo no Senado, Teresa Leitão (PT-PE), afirmou publicamente que buscará restabelecer a relação institucional dos dois chefes dos Poderes. Apesar disso, governistas dizem que, na impossibilidade de votar essas propostas prioritárias, o Executivo deve ao menos intensificar a discussão delas. É o caso, por exemplo, da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) do fim da escala de trabalho 6x1, prioridade número 1 de Lula, diante da possibilidade de se tornar uma marca de sua gestão e vitrine para sua campanha de reeleição à Presidência.

Governistas reconhecem que o tema deverá ser votado somente no segundo semestre e atuam para que ele seja votado antes das eleições, apesar de Alcolumbre ter dados sinais dúbios sobre a tramitação da PEC. Aliados do petista dizem que, na eventualidade de o parlamentar demonstrar que só pautará o tema após o pleito, será necessário tensionar o debate e aumentar a pressão, nas ruas e nas redes sociais.

Outras duas prioridades do governo são a PEC da Segurança Pública e o projeto das terras raras. O primeiro foi aprovado no começo de março na Câmara, mas não avançou no Senado. O segundo também ainda não avançou na Casa comandada por Alcolumbre, e governistas cobram andamento diante das novas sanções impostas pelo governo americano contra o Brasil.

Além disso, outro desafio do Planalto é evitar que propostas com alto impacto nas contas públicas, as chamadas pautas-bomba, avancem no Congresso. O projeto da renegociação de dívidas de produtores rurais, aprovado no Senado, retornou à Câmara e deverá ser tratado com cautela por deputados. O presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), se reúne nesta semana com integrantes da bancada ruralista e da equipe econômica do governo para discutir uma nova proposta. Um líder partidário diz, no entanto, enxergar que essa votação não ocorrerá agora, devendo ficar para o segundo semestre.

Na Câmara, governistas também querem priorizar temas como segurança e proteção às mulheres. É lembrado o projeto de lei que criminaliza a misoginia. Na semana passada, os deputados aprovaram o requerimento de urgência da proposta, o que acelera a tramitação dela em plenário, já que não precisa passar por análise nas comissões temáticas. O texto, no entanto, não é consensual. O principal impasse envolve um pedido da bancada cristã para que o projeto passasse a prever a proteção à liberdade religiosa, direito garantido pela Constituição. Parlamentares argumentam que a futura lei precisa deixar claro que manifestações de natureza religiosa não poderão ser enquadradas como crime de misoginia.

No Senado, há também apreensão com a votação de uma PEC que cria regras especiais de aposentadoria para agentes comunitários de saúde e de combate a endemias. O governo tenta barrar o andamento desse assunto e fala em um impacto estimado de R$ 30 bilhões em dez anos. Na semana passada, Alcolumbre adiou a votação do tema, que estava na pauta, afirmando que seguiria o rito regimental.

A PEC ainda está na pauta de votações, mas aliados de Lula dizem ter recebido sinalização de Alcolumbre que, se for colocado para deliberação, o Senado deve apreciar a proposta somente em primeiro turno —para ser aprovada, uma PEC precisa ter o aval dos parlamentares em dois turnos. Apesar dessa sinalização, há um certo ceticismo entre aliados do petista, já que o parlamentar tem dado sinais dúbios e avançou com outras pautas-bomba, contrariando o Executivo.

Governistas também estão atentos à possibilidade de uma sessão do Congresso para analisar vetos presidenciais ser convocada ainda neste mês. A tentativa será buscar acordos para evitar grandes derrotas políticas a Lula.

Alcolumbre tinha chamado uma sessão para o último dia 18, mas a cancelou após operação da Polícia Federal mirar o então líder do governo no Senado, Jaques Wagner. Naquele momento, no entanto, o presidente do Senado afirmou que convocaria uma nova sessão nas próximas semanas. Na pauta estavam vetos como um que blinda agências reguladoras de contingenciamento no orçamento de 2026 e de trechos da regulamentação da Reforma Tributária.

Outro desafio para o governo destravar essa votações é o fato de que as sessões deverão ser realizadas de forma semipresencial nas próximas semanas, ou seja, sem a necessidade dos parlamentares estarem presencialmente em Brasília. Com isso, temas mais complexos que exigem negociação do Planalto com o Congresso e contato mais próximo com os parlamentares dificilmente deverão avançar.

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