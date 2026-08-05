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DIPLOMACIA Governo Lula errou em demora para dar aval a novo embaixador dos EUA no Brasil, diz Ricupero Falta de resposta foi usada como justificativa para cancelamento de visto de embaixadora em Washington

O embaixador e ex-ministro Rubens Ricupero avalia que o governo brasileiro errou ao demorar a conceder o agrément a Daniel Pérez, diplomata indicado pelos Estados Unidos para o comando da embaixada americana no Brasil.

Embaixador do Brasil em Washington de 1991 a 1993, Ricupero afirma que o aval deveria ter sido dado em um prazo de três a quatro dias a partir do pedido, sem necessidade de aguardar a aprovação pelas autoridades competentes no país de origem. O pedido foi encaminhado ao governo brasileiro no final de junho.

— Não há justificativa para essa demora. Houve erro do lado brasileiro. Todos os países são soberanos para indicar quem eles querem que os representem — disse Ricupero.

Nesta terça-feira, os EUA informaram ter retirado o visto da embaixadora do Brasil em Washington, Maria Luiza Ribeiro Viotti.

O Departamento de Estado afirmou que a medida é uma resposta à demora do governo brasileiro em conceder o aval diplomático (agrément) para que Daniel Perez assuma a embaixada dos EUA em Brasília. O Palácio do Planalto diz ainda que as "justificativas apresentadas são falsas".

Ricupero destacou nunca ter visto esse tipo de medida e disse que a permanência da embaixadora nos Estados Unidos ficará complicada porque ela não poderá atuar sem o visto.

— Não conheço nenhum precedente de revogação de visto de embaixador, embaixadora — disse Ricupero, acrescentando: — Nenhum estrangeiro pode viver normalmente nos Estados Unidos sem visto. A embaixadora não poderá operar e terá que retornar ao Brasil.

Para o embaixador, embora a crise diplomática entre o Brasil e os Estados Unidos tenha alegação política, isto não pode ser considerado fator preponderante no cancelamento do visto da embaixadora.

— O nosso comportamento em relação à indicação do novo embaixador dos Estados Unidos não foi o melhor possível, sabendo que a situação já está bastante difícil — disse, referindo-se às medidas do governo americano contra o Brasil, como o tarifaço, por exemplo.

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