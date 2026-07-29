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Argentina Governo Lula estuda momento ideal para mandar embaixador brasileiro voltar à Argentina Auxiliares do presidente monitoram novas manifestações de Javier Milei

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ainda estuda o melhor momento para a volta do embaixador brasileiro Julio Bitelli a Buenos Aires. O Ministério das Relações Exteriores convocou Bitelli para consultas após as declarações do presidente da Argentina, Javier Milei, durante a convenção nacional do Partido Liberal (PL), no último sábado, em São Paulo.

Auxiliares de Lula consideram improvável que a volta do embaixador ocorra ainda nesta semana. Uma das possibilidades é que Bitelli fique em torno de um mês no Brasil.

O governo brasileiro monitora novas manifestações do governo argentino e do próprio Milei antes de tomar uma decisão. Também estão sendo acompanhadas pelo Palácio do Planalto as reações da opinião pública argentina às falas do seu presidente. Pela percepção de auxiliares de Lula, houve rejeição na Argentina ao comportamento de Milei.

O presidente brasileiro conversou brevemente com Bitelli na segunda-feira enquanto esperava o presidente da Coreia do Sul, Lee Jae Myung, para uma recepção no Palácio Itamaraty, em Brasília.

A convocação do embaixador do Brasil na Argentina foi uma das atitudes tomadas pelo governo brasileiro para demonstrar insatisfação com as declarações de Milei na convenção de Flávio Bolsonaro. A outra foi a convocação pelo ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, do embaixador da Argentina no Brasil, Daniel Raimondi, para manifestar a repulsa do governo brasileiro com as declarações do presidente argentino.

Já Lula evitou confrontar diretamente Milei e ao ser perguntado sobre o caso, usou a ironia ao afirmar:

— Quem é esse cara?

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, por sua vez, chamou o presidente argentino de “palhaço”. A declaração foi mal vista por setores do governo que consideram que o chefe da equipe econômica acabou fazendo o jogo pretendido por Milei e rebaixou a iscussão.

Durante o evento do PL, o presidente argentino fez um longo e duro discurso no qual criticou Lula, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e disse confiar em Flávio Bolsonaro (PL) para “evitar o socialismo” no Brasil.

Milei chamou Lula de “presidiário”e Moraes, de "lixo careca" por ter negado pedido de visita dele a Jair Bolsonaro.

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