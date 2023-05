A- A+

Sudene Governo Lula nomeia ex-deputado que já pediu "extinção do PT" para diretoria da Sudene "Reunimos provas de que esse partido criminoso usou nosso dinheiro em benefício próprio", postou Heitor Freire, que receberá quase R$ 15 mil por mês no cargo

O Diário Oficial da União trouxe, nesta quinta-feira (11), a nomeação de Heitor Rodrigo Pereira Freire para uma diretoria da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene).

Ex-deputado federal pelo Ceará, Heitor Freire integra as fileiras do União Brasil, partido que ocupa três ministérios e, mesmo assim, vem experimentando atritos com o Planalto.

Seria apenas mais uma tentativa de acomodar a base aliada não fosse por um detalhe: o novo diretor é antipetista convicto e já chegou a pedir abertamente a extinção da legenda nas redes sociais.

A informação sobre a escolha por Freire foi revelada pelo portal Metrópoles e confirmada pelo Globo. O ato é chancelado no DO por Rui Costa, ministro da Casa Civil.

Freire foi eleito deputado federal em 2018 pelo PSL, partido que abrigava, à época, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele chegou a comandar a sigla em seu estado e também já presidiu o Movimento Direita Ceará, de viés conservador.

Nas redes sociais, que acabaram desativadas após a publicação do Metrópoles — o portal, no entanto, manteve reproduções das postagens —, Freire se apresentava como seguidor de Olavo de Carvalho, espécie de guru do bolsonarismo morto em 2022.

O ex-deputado despediu-se do "querido mestre" com uma postagem emocionada, que trazia ainda duas fotos dele ao lado do ideólogo. "Muito obrigado por dividir conosco a sua sabedoria. Tive o prazer de ser seu aluno", escreveu na ocasião.

O novo integrante dos quadros da Sudene era um crítico frequente do PT, em especial de Dilma Rousseff. Freire chegou, inclusive, a compartilhar memes de cunho machista contra a ex-presidente em meio ao processo de impeachment, sacramentado em 2016.

Durante o mandato, o ex-parlamentar defendeu até mesmo a "extinção de PT", como constava em publicações feitas no perfil oficial. "Nosso processo para acabar de vez com o PT segue firme na Procuradoria Eleitoral", diz o texto postado há cerca de dois anos.

"Reunimos provas de que esse partido criminoso usou nosso dinheiro em benefício próprio", continuava a mensagem. Como diretor de Gestão de Fundos, Incentivos e de Atração de Investimentos da Sudene, Freire receberá um salário de R$ 14.849,50 mensais.

