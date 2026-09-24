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bets Governo Lula prepara anúncio de medidas contra endividamento e bets a nove dias das eleições Em novo Desenrola, Executivo prevê compra de dívidas antigas de famílias

O governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) prepara um anúncio de medidas econômicas que buscam atacar o endividamento das famílias brasileiras e sobre as bets nesta sexta-feira, em São Paulo, a nove dias do primeiro turno das eleições e num momento em que o petista está pressionado empatado em pesquisas de intenção de voto com seu principal adversário, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

Esses dois temas vêm sendo tratados como prioridades do próprio presidente, que estava cobrando de seus auxiliares soluções para esses problemas.

O Palácio do Planalto disparou na manhã desta quinta-feira um documento preparatório de agenda para anúncio de medidas econômicas no escritório do Ministério Fazenda em São Paulo, nesta sexta-feira, às 17h.

Se confirmado, o evento ocorreria horas antes do jantar de Lula com mais uma centena de empresários e representantes do PIB brasileiro que está marcado para as 19h, no Tivoli Mofarrej, também na capital paulista.

O encontro vem sendo preparado pelo gabinete presidencial, o Ministério da Fazenda e a Secretaria de Comunicação Social (Secom). A Fazenda foi procurada, via assessoria de imprensa, mas ainda não houve resposta.

Compra de dívidas

De acordo com relatos de uma pessoa que acompanha as conversas, uma das medidas será a que o ministro da Fazenda, Dario Durigan, antecipou no começo da semana de um programa que busca reduzir o endividamento dos brasileiros, focando as dívidas antigas, em que o governo compra esses débitos.

Outra medida em discussão é contra a oferta “abusiva” de crédito.

Além disso, segundo auxiliares do petista, a previsão é que o anúncio sobre as bets seja mais duro, com o banimento dos cassinos on-line e das apostas de quota fixa (modalidade em que o jogador aposta em evento real, como partidas de futebol).

A linha foi dada pelo próprio Lula em evento no Rio de Janeiro, na quarta, em que ele disse que "essa não é uma guerra, é uma decisão: eu terei o imenso prazer de acabar com as bets".

Na quarta-feira pela manhã, o presidente se reuniu com auxiliares para discutir alternativas. Estavam à mesa duas possibilidades principais: acabar com cassinos on-line (que inclui o jogo do tigrinho) e restringir publicidade de bets — considerado cenário até então mais provável — ou banir também as apostas de quota fixa. A expectativa é que seja assinada uma medida provisória (MP) sobre esse tema nessa agenda na capital paulista.

Apesar disso, um auxiliar de Lula pondera que ainda não está totalmente fechado o conteúdo dessas medidas e que serão realizadas reuniões entre esta quinta e sexta-feira para definir os pontos de cada uma delas.

Outro auxiliar do presidente diz, sob reserva, que essa é considerada a última cartada eleitoral de Lula, apesar de reconhecer os riscos de que uma medida tão dura como essa possa reverberar nas urnas.

Ele diz que há dúvidas até entre integrantes do próprio governo sobre o alcance que as medidas devem ter, com receio da insegurança jurídica que pode ser provocada, prejuízos na arrecadação federal e a possibilidade de uma migração para a ilegalidade.

Esse interlocutor afirma, no entanto, que acabar com as bets hoje é uma medida que teria respaldo em parte da sociedade e enxerga nela a possibilidade de o petista se aproximar de eleitores de centro e de mulheres evangélicas, esse segundo segmento mais próximo de Flávio, principal adversário do petista.

Além disso, diz que essa medida poderá ser usada também para virar votos de eleitores que hoje estão indecisos.

Levantamentos internos da campanha de Lula identificaram que mulheres sudestinas são as que mais sofrem com as bets (mães solos ou que têm parceiros viciados no jogo) e que a medida terá respaldo junto a esse segmento, que hoje não está próximo do petista.

Se as medidas forem anunciadas nesta sexta-feira, elas se somarão a outras propostas anunciadas pelo Palácio do Planalto às vésperas do primeiro turno.

Além da restrição às bets, o governo reajustou o valor do Bolsa Família em cerca de 15%, com o valor mínimo saindo de R$ 600 para R$ 691; e a distribuição de canetas emagrecedoras pelo SUS.

Outra medida nessa linha é a decisão anunciada pelo governo de que o voto nas eleições valerá como prova de vida para aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Essa medida busca reduzir o nível de abstenção junto a um segmento que vota em Lula.

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