Governo Lula tenta alinhar discurso sobre conflito entre Hamas e Israel

O ataque do grupo terrorista Hamas em Israel no último sábado teve reflexos no cenário político brasileiro, com divergências públicas entre aliados à direita e à esquerda. Em meio a ruídos nos diferentes campos, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva tenta se equilibrar entre os dois lados e alinhar a sua posição para evitar declarações que fujam do script definido pelo Itamaraty. Simpática à causa palestina, a gestão petista é cobrada pela oposição a condenar a atuação do Hamas.

Em seu primeiro posicionamento, ainda no sábado, o presidente classificou os ataques como “terroristas”, sem citar o nome do grupo extremista. Ontem, voltou ao tema com um apelo “em defesa das crianças palestinas e israelenses”. O texto pede que o Hamas liberte as crianças sequestradas e que Israel cesse os bombardeios.

Alguns aliados de Lula no campo da esquerda defendem que o governo deveria adotar um posicionamento mais claro pró-Palestina. Em entrevista a um canal do YouTube, o ex-ministro José Dirceu, por exemplo, disse que “tachar o Hamas como terrorista fica bastante contraditório com a própria luta que os próprios judeus e sionistas estabeleceram na Palestina para conquistar o seu Estado”. A interlocutores, porém, Dirceu afirma que, em geral, tem concordado com as posições assumidas por Lula e pelo governo em relação ao conflito.

Contexto diferente

Um manifesto de 2021 em que um grupo de deputados do PT se posicionou contra classificar o Hamas de terrorista também voltou à tona. Um dos signatários foi Paulo Pimenta, hoje ministro da Comunicação Social. Ontem, ele afirmou à GloboNews que vinculá-lo ao documento hoje, em outro contexto, é “desonestidade intelectual”.

A existência do manifesto também fez com que a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, negasse qualquer relação institucional entre o PT e o Hamas. À Folha de S. Paulo, ela afirmou que o ataque do Hamas “foi um ato terrorista”, termo que não foi usado na nota oficial do partido.

Para o presidente da Confederação Israelita do Brasil (Conib), Claudio Lottenberg, falta firmeza ao governo para condenar os ataques do grupo:

— Na nossa comunidade e até mesmo fora dela, muitas pessoas estão horrorizadas com o que está acontecendo e envergonhadas pelo Brasil não ter essa firmeza.

Ainda dentro da esquerda, as posições sobre o conflito causaram uma baixa na coordenação da pré-campanha do deputado Guilherme Boulos (PSOL) à prefeitura de São Paulo. O médico Jean Gorinchteyn, que foi secretário estadual de Saúde na gestão João Doria, deixou a equipe.

No sábado, Boulos condenou “ataques violentos a civis”, mas não citou o Hamas. Um dia após a publicação nas redes sociais, o infectologista, que é judeu, anunciou sua saída da coordenação da pré-campanha de Boulos na área da saúde. Na terça-feira, em discurso na Câmara, Boulos recuou e criticou os “ataques propagados pelo Hamas”.

— Estávamos elaborando uma nota conjunta, mas tivemos dificuldades em alinhar, cada um tinha sua questão ideológica — diz Gorinchteyn.

Apesar da resistência no PT e no PSOL, a classificação como terrorista tem aderência em setores da esquerda. Carlos Siqueira, presidente do PSB, partido do vice Geraldo Alckmin, postou ontem um vídeo nas redes sociais em que chama o Hamas de “tenebroso grupo terrorista” e reitera apoio ao povo israelense.

Os partidos de centro que integram a base do governo no Congresso também têm suas divisões. Um grupo de 61 deputados cobra que o Itamaraty e o governo Lula reconheçam o Hamas, que invadiu o território israelense e fez reféns, como grupo terrorista. A iniciativa ocorreu via requerimento protocolado pelo bolsonarista Rodolfo Nogueira (PL-MS), destinada ao ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira.

Entre os signatários do documento, a maioria pertence ao PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro (42), enquanto o Podemos tem dois representantes. Os demais 17, porém, são filiados a partidos da base do governo: PP (6), União Brasil (4), Republicanos (3), MDB (2) e PSD (2) que, juntos, lideram dez ministérios.

O conflito provocou confusão também na bancada evangélica, que tem atuação pró-Israel. Como mostrou a colunista Malu Gaspar, do GLOBO, a aprovação de moções de repúdio na sessão de terça-feira levou a uma troca de acusações entre os deputados Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), segundo vice-presidente da Casa, e Marcos Pereira (Republicanos-SP), que é o primeiro vice e comandava a sessão.

A divergência surgiu quando os parlamentares de oposição perceberam que tinham aprovado, no meio de um pacote de 15 moções partidárias supostamente destinadas a repudiar o ataque terrorista do Hamas, um requerimento do PT que também repudiava Israel. Sóstenes provocou Pereira, pelo fato de ele ser bispo licenciado da Igreja Universal, aliada de Israel.

— O tema provoca divisões na política local e no mundo todo. Até dentro do judaísmo há setores que ponderam sobre os direitos dos palestinos. No PT, há setores mais antiamericanos e, por decorrência, anti-israelense, e outros que não são favoráveis ao Hamas — afirma o cientista político Carlos Melo, professor do Insper.

Posições de neutralidade

Segundo Dawisson Belém Lopes, professor de Relações Internacionais da UFMG, além da divisão ideológica entre esquerda e direita, o Brasil tem comunidades expressivas de árabes e de judeus. O país presidiu a sessão das Nações Unidas, em 1947, que aprovou a resolução que recomendou a partilha da Palestina e a criação do Estado de Israel.

— O Brasil é um ator que se notabiliza por posições de neutralidade. Nesse contexto, é do nosso interesse manter certa equidistância — afirma.

Entretanto, diversos fatores contribuem para que o tema atinja uma questão ainda mais delicada para o governo.

— O governo tem que se equilibrar também domesticamente no Congresso, por exemplo, não pode desagradar a bancada evangélica a ponto de inviabilizar a cooperação ou o apoio do Centrão para suas pautas. Existe um equilibrismo que vale para dentro e para fora. Além disso, o Brasil precisa, pela liturgia do posto no Conselho de Segurança, se manter altivo e imparcial na condução desse assunto — disse.

