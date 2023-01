A- A+

Posse Presidencial Governo Lula utilizará slogan 'União e Reconstrução'; veja quais cores utilizadas Nova logomarca foi apresentada no Palácio do Planalto, neste domingo

Com o slogan ‘União e Reconstrução’, o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), apresentou hoje a sua nova identidade visual. A logomarca da nova administração do Poder Executivo foi apresentada durante antes da cerimônia de posse neste domingo (1).

A nova logomarca conta com a palavra Brasil nas cores da bandeira do País – verde, amarela e azul – além do vermelho e do cinza.

As palavras utilizadas estiveram presentes durante os discursos do presidente eleito durante a campanha eleitoral e também durante o período de transição do governo.

Lula, 77 anos, assume a Presidência da República pela terceira vez e se tornou o 39º presidente brasileiro. Lula já ocupou o cargo em outros dois mandatos, de 2003 a 2010. Em sua 1ª passagem pelo Palácio do Planalto, de 2003 a 2010, Lula usou a expressão “Brasil, um país de todos”.

