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EUA Governo Lula vê risco à soberania em classificação do PCC e do CV como terroristas pelos EUA Itamaraty diz que medida não ajuda no combate ao crime e pode ampliar ações dos EUA

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) informou à Câmara dos Deputados que a decisão dos Estados Unidos de classificar o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV) como organizações terroristas pode gerar impactos à soberania nacional e abrir margem para ações extraterritoriais do governo americano.

A posição foi apresentada pelo Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty) em resposta a um requerimento do deputado Evair de Melo (Republicanos-ES). Segundo o documento, a legislação antiterrorismo dos EUA permite ampla discricionariedade na aplicação de medidas, o que poderia afetar cidadãos, empresas e organizações brasileiras, inclusive sem vínculos diretos com os Estados Unidos.

O Itamaraty afirma que essa classificação pode resultar em sanções financeiras, restrições migratórias, processos judiciais e, em um cenário extremo previsto pela legislação americana, até servir como fundamento para o uso da força militar pelos EUA em território brasileiro, o que, segundo o governo, representaria um risco à soberania nacional.

Além disso, o ministério argumenta que classificar facções criminosas como organizações terroristas não traz benefícios concretos para a cooperação entre Brasil e Estados Unidos no combate ao crime organizado. Na avaliação do governo, os dois países já possuem instrumentos eficazes de colaboração, como acordos de assistência jurídica, compartilhamento de inteligência, cooperação policial e mecanismos de combate à lavagem de dinheiro.

O documento também informa que o Brasil não foi comunicado oficialmente pelos Estados Unidos antes da adoção da medida e que não enviou nota diplomática sobre o assunto, por considerar que se trata de uma decisão unilateral do governo americano. Ainda assim, o governo brasileiro afirma ter manifestado sua oposição à classificação.

Os Estados Unidos anunciaram recentemente a inclusão do PCC e do Comando Vermelho nas listas de Organizações Terroristas Estrangeiras (FTO) e de Terroristas Globais Especialmente Designados (SDGT). Com essa medida, passam a valer sanções mais rígidas, como bloqueio de bens, proibição de transações financeiras, restrições de entrada no país e criminalização do apoio material às organizações, incluindo recursos financeiros, treinamento, serviços e equipamentos.

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