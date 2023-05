A- A+

PL Fake News Governo manda apurar se Google comete 'práticas abusivas' com ofensiva contra PL das Fake News Ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou que encaminhou análise sobre possíveis abusos

Em meio a uma ofensiva da Google contra o PL das Fake News, o governo decidiu apurar se a empresa está usando práticas abusivas no seu posicionamento contra o projeto. Nesta segunda-feira, o ministro da Justiça publicou nas suas redes sociais que irá encaminhar o assunto à análise da Secretaria Nacional do Consumidor, órgão do Ministério da Justiça, à vista da possibilidade de configuração de práticas abusivas das empresas.

O líder do governo no Congresso, o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) também disse que irá realizar uma representação ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica para a abertura de um inquérito administrativo por possível infração contra a ordem econômica.

Desde a última semana, pesquisadores alertaram para uma campanha da empresa contra o projeto de lei das fake news, que busca regulamentar a atuação das empresas de tecnologia do Brasil, responsabilizando-os por eventuais prejuízos causados por informações falsas impulsionadas pelas plataformas por meio de anúncios.

Nesta segunda-feira, criadores de conteúdo e usuários nas redes sociais também indicaram que a Google tinha incluído mensagens contrárias ao projeto na sua página inicial, em comunicados direcionados a produtores de conteúdo e por meio de anúncios em outras plataformas, como o Spotify.

— Além das providências já anunciadas pelo ministro Flávio Dino, estou representando junto ao CADÊ (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) para abertura de inquérito administrativo por possível infração contra a ordem econômica (Lei 12.529/12) por abuso de posição dominante — afirmou Randolfe Rodrigues.

Conforme o Globo mostrou na última semana, plataformas distribuíram anúncios com críticas ao PL das Fake News. Segundo um relatório produzido pelo NetLab, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), conteúdos foram impulsionados com informações falsas sobre o projeto, incluindo a fake news de que a proposta iria banir versículos da Bíblia.

Na última semana, a Google também pagou por anúncios nas redes da Meta (Facebook e Instagram), com links que enviavam o usuário para um texto da empresa com questionamentos ao PL das Fake News. Segundo um relatório produzido pelo NetLab, o Google vem apresentando resultados de busca que favorecem termos relacionados ao projeto.

A plataforma de busca também inclui em sua página inicial uma mensagem contra o projeto de lei, com um alerta de que a proposta iria "aumentar a confusão entre o que é verdade e mentira no Brasil". Nas redes sociais, criadores de conteúdo também alertaram para o fato de que a Google enviou uma mensagem contra o PL em páginas internas do YouTube.

