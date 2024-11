A- A+

BRASIL Governo nomeia 11 novos adidos agrícolas do Brasil no exterior Os adidos agrícolas são responsáveis por prospectar oportunidades de comércio, investimento e cooperação para o agronegócio brasileiro

O governo federal nomeou na quinta-feira, 14, os 11 novos adidos agrícolas do Brasil no exterior, conforme decreto publicado no Diário Oficial da União (DOU). Os adidos agrícolas são responsáveis por prospectar oportunidades de comércio, investimento e cooperação para o agronegócio brasileiro e atuam junto às representações diplomáticas do País no exterior.

"Com esses novos postos, fortaleceremos ainda mais as oportunidades para o setor, o que resultará em mais empregos e renda para os brasileiros, ampliando nossa presença global e garantindo mais competitividade para o Brasil no cenário internacional", afirmou o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro.

A missão dos adidos tem duração de quatro anos consecutivos. Foram nomeados Vanessa Medeiros, designada para atuar nos Emirados Árabes Unidos; Frederique Abreu, na Nigéria; Fabiana Alves, na Etiópia (incluindo União Africana, Djibuti e Sudão do Sul); Diego Leonardo Rodrigues, na Turquia; Luciana Gomes, na Argélia; Silvio Luiz Testaseca, em Bangladesh; Dalci de Jesus Bagolin, na Malásia (incluindo Brunei); Virgínia Carpi, nas Filipinas (incluindo Ilhas Marshall, Micronésia e Palau); Priscila Moser, na Costa Rica; Rodrigo Padovani, no Chile; e Marlos Vicenzi, no Irã.

O governo autorizou o aumento das adidâncias agrícolas das atuais 29 para 40 postos em julho deste ano, conforme decreto presidencial. "A ampliação para 40 postos de adidâncias reforça a crescente relevância da agropecuária brasileira e o papel fundamental dos adidos agrícolas, que atuam diretamente em negociações, discussões de temas sanitários e fitossanitários e na abertura e ampliação de mercados para os produtos brasileiros Essa estrutura fortalece a posição do Brasil no comércio internacional, ampliando oportunidades para o setor", afirmou o secretário de Comércio e Relações Internacionais do Ministério, Luís Rua.

Atualmente, há adidos agrícolas nos seguintes países: África do Sul, Alemanha, Angola, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Canadá, China (dois adidos), Colômbia, Coreia do Sul, Egito, Estados Unidos da América, França (Delegação do Brasil junto às Organizações Internacionais Econômicas Sediadas na França), Índia, Indonésia, Itália (Delegação Permanente do Brasil junto à Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura e aos Organismos Internacionais), Japão, Marrocos, México, Suíça (Delegação do Brasil junto à Organização Mundial do Comércio e outras organizações econômicas em Genebra), Peru, Reino Unido, Rússia, Cingapura, Tailândia, Bélgica (Missão do Brasil junto à União Europeia em Bruxelas, dois adidos) e Vietnã.



