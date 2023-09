A- A+

Direito de ex-presidente Governo nomeia militar condecorado por Lula como novo assessor de Bolsonaro Ex-presidentes têm direito a assessores e carros oficiais custeados pelo Palácio do Planalto

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nomeou o segundo tenente Cristiano Marques de Mesquita para assessorar Jair Bolsonaro, seu antecessor no cargo. A atualização na equipe que acompanha o ex-presidente foi publicada no Diário Oficial da União nesta quarta-feira (30).

O militar, que recebeu uma condecoração de Ordem do Mérito Naval de Lula no primeiro semestre, passa a integrar um grupo de quatro assessores a que Bolsonaro tem direito, por ser ex-presidente.

Cristiano recebe um salário de R$ 16.777,60 pelo cargo ocupado nas Forças Armadas, ao que se soma uma quantia de R$ 1.260,37 referente a gratificação recebida pelas funções desempenhadas na Presidência.

A lei prevê que ex-mandatários têm direito a uma equipe de servidores para segurança e apoio pessoal, além de dois veículos oficiais com motoristas, todas custeadas pela Presidência da República.

O nome, de livre indicação do ex-presidente, ocuparão cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS) até o nível 4, ou gratificações de representação. Há ainda a possibilidade de assessoramento de dois servidores na categoria DAS-5.

