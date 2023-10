Governo planeja EBC internacional, afirma ministro da Secretaria de Comunicação Social

A- A+

O ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Paulo Pimenta, disse nesta terça-feira (17) que o governo estuda a criação de uma "EBC internacional". Em evento sobre a expansão de TVs universitárias, realizado no Palácio do Planalto, o auxiliar de Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o presidente se "ressente" de não ver o Brasil em programações durante as viagens internacionais. Por isso, está em avaliação um modelo de canal com transmissão no exterior.

— O presidente Lula, nas viagens internacionais, se ressente muito, não encontra um conteúdo que mostre o Brasil, que divulgue as coisas do Brasil. Então, ele tem muita vontade, desejo, de que a gente possa voltar a ter espaço de divulgação do Brasil — disse Pimenta.

Na Lei Orçamentária Anual para 2023, aprovada pela Congresso, a Empresa Brasil de Comunicações (EBC) foi autorizada a receber R$ 741 milhões. Perguntado sobre quanto custaria a iniciativa, Pimenta não deu detalhes.

— Nós ainda não temos detalhado. É uma ideia que nós temos. São vários cenários e possibilidades. As próximas mudanças tecnológicas tornam muito mais viáveis, mais barato, um projeto de pensar uma EBC internacional. Num próximo período vamos finalizar uma ideia, um projeto.

Segundo o ministro, o assunto também está sendo discutido com o presidente da Embratur (Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo), Marcelo Freixo.

— Conversei também com o Freixo. A Embratur tem muita vontade de se empenhar em um projeto neste sentido.

