"Governo precisa atrelar fim da escala 6x1 com subsídios para micro e pequenas empresas"

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Nesta semana, a Câmara dos Deputados começou a se debruçar sobre a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que extingue a chamada escala 6x1. Representante do setor produtivo na Câmara Federal, o deputado Luiz Gastão (PSD-CE) mostra-se favorável à redução da jornada de trabalho dos brasileiros, mas ressalta que a medida não pode vir sem compensações para micro e pequenas empresas, ou pode causar sérios problemas à população. “Governo quer criar mote eleitoral”, disparou Gastão, em entrevista ao podcast "Direto de Brasília".

Esse projeto polêmico da redução da jornada passa no Congresso hoje? Se fosse colocado em votação?

Pela pressão e pela forma que as pessoas perguntam, há um clamor popular muito forte com relação ao projeto. E o governo tem feito uma campanha muito massificada com relação a isso, em defesa do trabalhador. Todos nós defendemos o trabalhador. Se o governo defende tanto o trabalhador, por que não subsidiar, por que não compensar esses valores? O problema é que o governo quer dizer que acabou com a escala para ter um mote eleitoral, para se discutir uma questão, mas vai criar um problema para os trabalhadores e para as micro e pequenas empresas. Vai criar um problema de custo de manutenção, enquanto outros países têm o valor do salário da jornada atrelado à produtividade.

É uma discussão eleitoreira?

Acho que a discussão é válida. Se trabalharmos dentro de uma proposta conciliadora, com equilíbrio, com gestão, reduzindo a jornada de trabalho para 40 horas semanais, dando às micro e pequenas empresas uma compensação para que elas possam manter seus trabalhadores e ampliar os seus empregos, dando mais competitividade ao mercado de trabalho e afirmando ao consumidor que essas ações não vão aumentar o custo. Precisamos dar também conforto para que a gente possa manter o equilíbrio dentro disso. O que defendo é isso: redução da jornada de trabalho com equilíbrio, com possibilidade de ter ganhos reais e manter os empregos necessários para o desenvolvimento do país.

E qual a sua posição sobre a redução?

Eu sou favorável à redução da jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais, limitando a oito horas diárias. Eu não sou contra a redução da jornada, sou a favor. O governo é que é contra a compensação das empresas. O governo é que quer concentrar nas grandes empresas e nos processos os trabalhadores, e quer acabar com as micro e pequenas empresas, não sou eu. Essa narrativa não é minha, muito pelo contrário, eu sou a favor da redução da jornada de trabalho. Eu sou contra que se faça isso de forma discriminada e não se dê a compensação às micro e pequenas empresas.

Esse projeto coloca em risco os empregos, como muitos alegam?

Precisa fazer uma compensação para as micro e pequenas empresas, senão vai tirar a competitividade delas. No Brasil, 70% dos empregos criados são nas micro e pequenas empresas, que vinham com a política do Simples. Nós vamos ter uma reforma tributária sobre consumo que já vai trazer para elas uma busca de competitividade, e que elas vão precisar de apoio. Então, a política não é a favor ou contra o trabalhador. Nós somos a favor, mas a política é que vamos discutir os empregos no Brasil como um todo e de onde podemos subsidiar para que essas empresas paguem melhor aos seus trabalhadores e deem a eles uma quantidade de jornada de trabalho menor, para que ele possa também usufruir melhor do tempo livre. Você dizer que simplesmente vamos acabar com a escala 6x1, aí vamos fazer o quê? Vamos acabar com várias empresas, várias atividades econômicas, tirar o direito do trabalhador de escolher o seu tempo. Nós precisamos aumentar e melhorar o valor de compra do trabalhador. Só fazemos isso tendo empresas com competitividade, concorrência justa e crescendo.

Qual país que hoje seria uma referência sobre a jornada de trabalho?

Você pode pegar países com liberação total, onde, como nos Estados Unidos, se paga por hora trabalhada. O trabalhador recebe por hora, e ele recebe pelo quanto trabalha. Pode pegar países como a França, que reduziu a jornada de trabalho e teve um déficit social tremendo, e está buscando correr atrás. O Chile também.

Então quem reduziu a jornada não conseguiu fazer dar certo?

Não é só a redução da jornada de trabalho. Você tem que ver que temos um país complexo com relação à relação capital-trabalho. Temos uma Justiça do Trabalho que é diferente de outros países do mundo. É preciso ter cuidado para que as nossas empresas tenham competição interna e externa. Temos indústrias que estão saindo do Brasil e se instalando no Paraguai, porque lá a jornada de trabalho é maior e você não tem os problemas que tem na Justiça.

Qual seria essa renda mínima de que o senhor fala?

No Brasil, nós temos impostos sobre tributação. Temos uma relação onde quem paga a estrutura do governo como um todo são os tributos sobre consumo. Se você aumentar o valor do consumo, vai tirar do próprio trabalhador a condição de consumir. Por isso sou a favor da renda mínima, de um salário mínimo de R$ 3.500. E sou a favor que o governo subsidie o trabalho desse trabalhador. Agora, não sou a favor que você continue pagando salários milionários para o Judiciário, Executivo e Legislativo, e o trabalhador do setor privado não tenha subsídios e ainda tenha que pagar a conta de todos os outros trabalhadores. Isso eu não sou a favor. E com relação a isso ninguém fala.

O senhor também é autor do projeto de lei que regulamenta o transporte por aplicativos. Houve muita polêmica também nessa questão. Em que pé está?

Primeiro, vamos esclarecer. O governo federal mandou um projeto de lei, e esse, sim, recebeu trovões e trovoadas de todas as correntes, tanto dos aplicativos quanto dos motoristas, e não estava conseguindo tramitar no Congresso, por uma série de limitações. Como havia uma discussão muito grande, resolvi preparar um projeto de lei simplificando essas relações, dando segurança jurídica. Não há um país que tenha regulamentado essa ação e que sirva de modelo. Nós reconhecemos os aplicativos como intermediadores de serviço. O projeto está tramitando. Depois da apresentação, já houve alguns pré-relatórios, audiências públicas com segmentos. Quando se discute um projeto de lei, não vamos ter o que eu quero e o que o outro quer, mas o que é consenso e o que pode ser consensual.

Quais seriam as vantagens dessa regulamentação?

Primeiro de tudo, limitamos em até 30% o valor da intermediação. Tinha situações que chegavam a ficar com 50% do valor da corrida. Acabamos com isso, limitando o ganho da intermediação e dando dignidade ao motorista, que vai ter no mínimo 70% da corrida. Segundo, classificamos o motorista como profissional autônomo, e ele vai pagar a contribuição por horas trabalhadas, pelos valores que receberá. Dos 70% com que ele ficar, apenas 25% são considerados salário, e sobre esse percentual o aplicativo vai recolher a Previdência dele. Os outros 75% são considerados ressarcimento de despesas, portanto isentos de qualquer ação. Isso traz, no mínimo, um equilíbrio com relação a essas ações e segurança jurídica para o motorista, que, ao escolher a corrida, saberá quanto ele está ganhando.

Houve algumas interferências por parte do governo, notadamente do ministro Guilherme Boulos (PSOL). Como avalia a contribuição dele?

Olha, partindo do Boulos, eu acho que é sempre para pior (risos). Mas não posso dizer efetivamente, porque não vi as interferências dele. Sei que ele quer estabelecer uma taxa mínima de cobrança. Ora, eu sou a favor do livre mercado. Na hora que limito a 30% para qualquer corrida que houver, o motorista terá 70% da corrida. Na hora em que boto uma taxa mínima, vou estabelecer um preço mínimo e interferir na tarifa e nessa relação. Acho que são coisas que não são conciliáveis. O motorista quer autonomia, quer liberdade.

E para o usuário, no que o projeto interfere?

Ele também dá garantias ao usuário, porque responsabiliza os aplicativos de terem o controle da ficha de antecedentes de quem vai ser o motorista, se o carro está com vistoria e com o IPVA pago. Ou seja, traz também pontos com relação ao consumidor, para que este tenha segurança de poder pegar o carro e ter a tranquilidade sobre quem está dirigindo e que está levando ele para um local seguro.

Seu partido, o PSD, tem ministérios no Governo Lula e lançou o ex-governador Ronaldo Caiado à Presidência. O senhor pedirá voto para quem?

Voto em Ronaldo Caiado. Vou trabalhar por ele, vou pedir voto pelo Caiado. Ele vai contar com o apoio dos deputados do partido, com o apoio do partido e faz parte do jogo da discussão que se tem.

E para governador do Ceará, já que o partido não deve lançar um nome?

Hoje o partido tem o direcionamento de apoiar o governador Elmano (PT). Tudo indica que ele será o candidato à reeleição.

Então o partido vai votar num candidato do PT no Ceará e contra para a Presidência? Não seria mais coerente apoiar o Ciro Gomes (PSDB)?

Acho que o Ciro é um bom quadro, é um nome que tem o respeito de muitos cearenses, mas já está aí há muito tempo e precisa agora mostrar qual é o Ciro que será candidato a governador. Estamos aguardando e vendo. Acho que ele vai ter que demonstrar. Mas o governador Elmano tem feito um bom governo, tem mantido o que nós do Ceará achamos que é importante, as linhas estratégicas dos programas itinerantes, da forma de trabalhar, fazendo com que o Ceará não perca sua capacidade de investimento e de organização dentro disso.

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