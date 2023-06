Governo Raquel Lyra sinaliza com R$ 1 milhão para São João de Petrolina

Depois de oito anos sem contar com a ajuda do Governo do Estado na promoção dos festejos juninos, Petrolina comemora uma promessa de R$ 1 milhão sinalizada pela governadora Raquel Lyra (PSDB). Os recursos ajudarão nas despesas e na contratação de artistas nacionais.

“Esperamos que esse valor possa crescer a cada ano e, assim, evoluir cada vez mais. Trata-se de um evento importantíssimo e que movimenta toda a cadeia produtiva de Petrolina”, disse o prefeito de Petrolina, Simão Durando (UB), sucessor de Miguel Coelho, que renunciou para disputar o Governo de Pernambuco em 2022.

Segundo ele, a governadora deve prestigiar a festa amanhã, mas sua presença ainda não está confirmada. Para fazer um festejo junino digno de projetar Petrolina no roteiro turístico do Estado, que passa a contar com outro grande polo, além de Caruaru como opção no São João, foram investidos R$ 10 milhões pela Prefeitura da Cidade, de acordo com Simão.

“É um investimento grande, mas com potencial de retorno enorme. É esperada uma injeção de cerca de R$ 250 milhões na economia local no período. Embora Petrolina não tivesse essa tradição de São João, conseguimos preparar a nossa festa com muita antecedência e o resultado disso já podemos verificar em toda a cadeia econômica, com previsão de que nestes dias circulem cerca de 40 mil turistas na cidade. A nossa rede hoteleira já está com 100% de ocupação, o que comprova o sucesso da festa”, afirmou.

Ainda sobre a economia gerada com a festa, Simão afirma que foram criados 15 mil empregos diretos, além de promover renda para cerca de 650 ambulantes cadastrados para trabalhar no Pátio de Eventos. “O que posso dizer é que o turista que chegar na cidade vai ser muito bem acolhido e seguro. Somos o único pátio de eventos a contar com câmeras de reconhecimento facial para auxiliar ainda mais os policiais civis, militares e os guardas municipais a promover uma maior segurança dos turistas que chegam ao espaço”, complementa.

E, como ocorre todos os anos, o fim do ciclo junino em Petrolina encerra oficialmente no domingo, 2 de julho, quando acontece a Missa do Vaqueiro. No sábado (1º), acontece o tradicional Forró da Espora, a partir das 19h, no Estádio Paulo de Souza Coelho.