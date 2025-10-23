Governo recebe sinal do PP para manter Fufuca no Ministério em troca de ficar com outros cargos

A- A+

Em reunião com a ministra da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), Gleisi Hoffmann, o líder do PP na Câmara, Doutor Luizinho (RJ), deu um sinal para que o ministro do Esporte, André Fufuca, permaneça no governo em troca da preservação da sigla no "limpa" feito pelo governo em cargos de segundo escalão.



Segundo auxiliares do presidente da República ouvidas pelo Broadcast (Sistema da notícias em tempo real do Grupo Estado), ficou acordado que, com a permanência de Fufuca na Esplanada, o PP manterá cargos no Ministério do Esporte e em estatais e ministérios onde o governo promoveu a demissão de indicados de deputados que votaram contra a medida provisória 1 303, que apresentava ações de corte de gastos e aumento de receita para cobrir o recuo parcial do aumento do IOF.





De acordo com os relatos, o governo poderia substituir indicados de deputados do PP que ajudaram a derrubar a medida. Por outro lado, os substitutos ainda serão ligados ao partido, caso o acordo entre a sigla e o governo se consolide.



Gleisi se reuniu com Luizinho e o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), na Residência Oficial da Câmara, em Brasília, na noite desta quarta-feira, 22. Fufuca também esteve presente no encontro.



Há algumas semanas, o PP e o União Brasil intensificaram a pressão contra os ministros André Fufuca e Celso Sabino, do Turismo, para que deixassem os cargos. Seria um gesto de desembarque das duas siglas do governo e de afastamento do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Fufuca e Sabino, no entanto, insistiram e ficaram em seus ministérios.



O ministro do Esporte foi afastado das funções partidárias na direção nacional do PP e no diretório regional do Maranhão, seu Estado. Sabino, por sua vez, se tornou alvo de um processo de expulsão no União Brasil por causa da decisão.



PP e União Brasil capitanearam a votação que derrubou a MP 1.303 O governo decidiu, a partir disso, iniciar um processo de "limpa" nas indicações feitas por congressistas que votaram contra a proposta do Planalto. Como adiantou o Broadcast Político, Gleisi decidiu conversar com Motta e líderes partidários antes de começar a substituir os demitidos.

