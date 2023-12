Governo sanciona autorregularização incentivada. Confira os detalhes

A- A+

Foi sancionada pelo presidente da República em Exercício, o vice Geraldo Alckmin (PSDB), e publicada no Diário Oficial de ontem, a Lei 14.470, que dispõe sobre a autorregularização incentivada de tributos administrados pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda.

Originária do PL 4.287, de autoria do senador Otto Alencar (PSB), a nova lei em vigor facilita a quitação de débitos tributários com a Receita Federal. Pelo texto, para a quitação do débito, são dispensadas as multas e uma redução de 100% dos juros de mora. Para tanto, a regra só é válida para o contribuinte que efetuar o pagamento de 50% do valor devido e parcelar o restante em até 48 vezes. A lei não prevê redução de juros para pagamento acima de 49 parcelas.

Sobre o valor de cada prestação mensal, serão acrescidos juros equivalentes à Selic para títulos federais e de 1% relativos ao mês em que o pagamento for efetuado. O contribuinte pode fazer a "autorregularização incentivada", termo técnico para a quitação voluntária de débitos até 90 dias após a regulamentação da futura lei.

A autorregularização não valerá para as empresas participantes do Simples Nacional e empresas de pequeno porte e poderá ser feita em até 90 dias depois da regulamentação da lei, por meio da confissão do débito, abrangendo até mesmo aquele oriundo de despachos decisórios da Receita que não homologaram total ou parcialmente pedidos de compensação de débitos com créditos.

O contribuinte poderá pedir a autorregularização de débitos ainda não constituídos até a data de publicação da lei, inclusive em relação aos quais já tenha sido iniciado procedimento de fiscalização.



