Governo tem cinco dias para definir vetos ao licenciamento ambiental

A menos de uma semana do fim do prazo, o governo ainda tenta definir uma estratégia para vetar trechos do projeto que flexibiliza regras de licenciamento ambiental no país sem abrir um novo flanco de confronto com o Congresso. O Ministério do Meio Ambiente e o Palácio do Planalto têm discutido alternativas ao texto considerado por especialistas como ruim para a preservação ambiental. O presidente Lula (PT) tem até sexta-feira para decidir se sanciona a medida e indicar quais pontos não autoriza que vire lei.

A intenção de auxiliares do petista é buscar um meio-termo com os parlamentares. A equipe técnica do Ministério do Meio Ambiente tem feito um pente-fino no texto para reunir apontamentos do que o governo sugerirá como mudanças. A ministra Marina Silva vem defendendo que cada veto precisa ter uma proposta do governo sobre o tema.

— Há como ajustar o projeto para que não seja desmonte do licenciamento como acabou ficando. O Ministério do Ambiente nunca esteve fechado a um aprimoramento legal — afirma o secretário-executivo da pasta, João Paulo Capobianco.

Um dos vetos que são dados como mais prováveis é ao item que abre caminho para diferentes tipos de licenças por município ou estado. A avaliação é que a medida pode levar a interpretações e exigências distintas para uma autorização.







Ponto sensível

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, defende uma regra nacional, como forma de evitar conflitos. Na visão dela, a lei pode incentivar uma disputa por investimentos semelhantes à guerra fiscal entre os estados, nos quais saem em vantagem para atrair empreendimento aqueles que oferecem mais isenções de imposto. Nesse caso, empresários poderiam ser motivados a levar seus investimentos para estados com regras mais brandas de licenciamento ambiental.

O Planalto também é contrário à mudança pela avaliação de que, além de retirar a uniformidade nacional dos parâmetros e orientações, cria dificuldade para o empreendedor, que terá de observar normas diferentes por estados e municípios.

Outro ponto que está próximo de um entendimento é o que prevê licença autodeclaratória para empreendimentos de baixo e médio impacto ambiental. Nessa nova modalidade, o empreendedor poderá declarar o cumprimento das exigências ambientais, sem passar por órgãos ambientais. Uma das propostas em discussão no governo é permitir esse tipo de licença seja concedida apenas para empreendimentos de comprovado baixo impacto ambiental e com um regramento específico.

Um dos itens mais polêmicos do texto, porém, segue sem acordo. Embora haja avaliações no governo de que a chamada “Licença Ambiental Especial (LAE)”, que autoriza obras e empreendimentos de forma mais rápida, seja inconstitucional, a possibilidade de veto ainda é discutida pelo fato de ela ter sido incluída no texto por uma emenda do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP).

A medida cria um procedimento de apenas uma fase para licenciar um empreendimento. Atualmente, um projeto precisa passar por três etapas até ser aprovado: prévia, de instalação e de operação.

Um argumento levado pelo Ministério de Meio Ambiente às reuniões no Palácio do Planalto é que uma licença única aumentaria muito os custos do empreendimento, pois dependeria de uma série de estudos preliminares que dimensionassem todas as suas etapas.

Do ponto de vista político, porém, auxiliares de Lula avaliam que esse item foi colocado no texto por Alcolumbre para que, a partir dele, se negocie uma alternativa de meio-termo.

Aspectos mais polêmicos

Regras estaduais e municipais

O governo avalia vetar o trecho que permite regras locais de licenciamento, criando normas distintas por estado ou município. A preocupação é que essa flexibilização incentive uma “guerra ambiental”, com entes federativos disputando investimentos por meio de regras mais brandas.

Licença autodeclaratória

Modelo em que o próprio empreendedor afirma cumprir as normas sem avaliação prévia de um órgão ambiental para empreendimentos de baixo e médio impacto no meio ambiente. O governo teme que a falta de controle técnico permita fraudes e impactos subestimados.

Licença com fase única

Substitui as atuais três fases do licenciamento por uma só. A medida é considerada inconstitucional por técnicos do Ministério do Meio Ambiente, além de arriscada do ponto de vista ambiental. Ela exigiria estudos amplos, encarecendo projetos e dificultando o acompanhamento técnico.

