Governo tem maioria entre senadores da CPMI, mas vai precisar de Lira para ter base de deputados

A- A+

Na disputa pelo controle da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) dos atos golpistas, formada por deputados e senadores, o governo prevê um cenário confortável entre os indicados pelo Senado. O prognóstico entre os integrantes da Câmara, contudo, ainda é incerto.

A avaliação é que 11 senadores próximos ao Palácio do Planalto sejam escolhidos como integrantes titulares da comissão. Já em relação aos deputados, a base do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ainda não tem noção sobre o tamanho de deputados governistas.

As indicações terão que ser negociadas com o presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), cujo partido faz parte do maior bloco da Câmara.

A CPMI deve ser instalada na próxima quarta-feira. O presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), deve ler o requerimento de abertura da comissão e, depois disso, os líderes partidários irão indicar os membros. São 15 senadores e 15 deputados no colegiado. Além disso, um deputado e um senador participam em sistema de rodízio.

Ter a maioria da comissão é importante para eleger o relator e o presidente e definir os rumos dela. Em 2021, o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro não conseguiu controlar a CPI da Covid e viu senadores de oposição nos postos chave.

Os senadores Omar Aziz (PSD-AM), Renan Calheiros (MDB-AL), Randolfe Rodrigues (Rede-AP), que eram da cúpula da CPI da Covid, devem também participar da CPI mista. Outros integrantes da CPI passada, como Otto Alencar (PSD-BA) e Humberto Costa (PT-PE) também devem estar entre os membros.

No Senado, os dois blocos que apoiaram a reeleição de Pacheco neste ano já escantearam a oposição na presidência das comissões. Juntos, o bloco com PT, PSD e PSB e o outro, com MDB, União Brasil, PDT, Podemos e PSDB, terão direito a 11 integrantes. Já os partidos mais identificados com o bolsonarismo poderão indicar cinco.

– Temos um bloco do Senado, o MDB faz parte, o União Brasil faz parte, que tem seis senadores (com direito a participar da CPMI). Tenho conversado com o senador Renan Calheiros. Desses seis eu acho sinceramente que vamos ter todos os seis – declarou o deputado Lindbergh Farias (PT-RJ), vice-líder do governo no Congresso. – Do bloco PSD, PT e PSB. Ali o PSD lá é Otto, Omar Aziz, está dominado. Vamos ter cinco – completou.

Já na Câmara, o bloco liderado por Lira terá direito a quatro cadeiras na CPMI. O grupo de aliados do presidente da Câmara mistura partidos do Centrão, com alguns integrantes distantes do governo, com legendas governistas. Outro bloco, do qual fazem parte MDB, Republicanos, PSD e Podemos, indicará mais três deputados.

O deputado do PT reconheceu que na Câmara o cenário é menos favorável.

– Na Câmara é outra história. Vai ter uma divisão interna, pelo peso de cada partido – declarou.

Parlamentares bolsonaristas tentam alardear no governo uma omissão que teria facilitado os ataques. Um vídeo, revelado pela CNN, em que o general Gonçalves Dias, ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, aparece ao lado dos invasores amplificou a estratégia dos opositores do governo.

Inicialmente, a base governista no Congresso agiu para tentar abafar uma CPMI para impedir que bolsonaristas tivessem oportunidade de reverberar os ataques, mas agora petistas falam em partir para ofensiva.

De acordo com Lindbergh, o apoio de bolsonaristas à CPMI será "um tiro no pé".

– Quando eu falo que esse pessoal bolsonarista deu um tiro no pé. Eles ficaram com aquela narrativa de infiltrados. A gente vai mostrar que não tem nenhum infiltrado – criticou.

Veja a distribuição prevista para cada partido:

Câmara

PL: 3

PT- PCdoB-PV: 2

PSOL-Rede: 1

União Brasil: 1

PP: 1

PSDB-Cidadania: 1

PDT: 1

MDB: 1

PSD: 1

Republicanos: 1

Senado

MDB: 2

União Brasil: 2

Podemos: 1

PSDB: 1

PSD: 3

PT: 1

PSB: 1

PL: 3

PP: 1

Republicanos: 1

Veja também

Supremo Federal STF tem dois votos para derrubar TR na correção do FGTS