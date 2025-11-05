A- A+

BRASIL Governo testa projeto contra facções em estado comandado pelo PT; entenda Primeira operação ocorreu em uma comunidade do estado em outubro

O Ministério da Justiça começou a testar um projeto-piloto contra facções criminosas no Nordeste. O governo escolheu uma área do Rio Grande do Norte, estado comandado pela petista Fátima Bezerra, para implantar um projeto em parceria com a USP que prevê a retomada do território por força policial, prendendo lideranças e colocando serviços de acesso à Justiça e assistência social. A primeira operação ocorreu em uma comunidade do Rio Grande do Norte em outubro.

A área foi retomada com forças policiais em uma ação com participação da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal e Ministério Público do RN.

A pasta comandada pelo ministro Ricardo Lewandowski planeja divulgar a partir de dezembro os primeiros resultados do território seguro. Se o modelo se demonstrar eficiente, a ideia é multiplicar esse formato em outras áreas conflagradas pelo tráfico.





— É um projeto científico, construído com diálogo com universidade e sociedade civil, que tem como fundamento a inteligência e a retomada por força policial, serviços entrando no território. A polícia entra, satura e depois entram os serviços públicos, e a polícia vai saindo aos poucos — explica o secretário Nacional de Segurança, Mário Sarrubbo.

O Ministério da Justiça trabalha neste projeto desde março, iniciativa que prevê uma ação urbana em múltiplas frentes.

A iniciativa prevê, por exemplo, a entrada de serviços público de Defensoria, mediação de conflitos, iluminação, urbanismo e serviços de saúde e educação.

