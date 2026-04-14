Governo Trump divulga foto de Ramagem após ser preso pelo ICE nos EUA; veja imagem
Ramagem aparece com um casaco de capuz da cor verde
O governo de Donald Trump divulgou nesta terça-feira (14) a primeira imagem do ex-deputado federal Alexandre Ramagem após ele ser detido pelo Serviço de Imigração e Controle de Aduanas dos EUA (ICE, na sigla em inglês) dos Estados Unidos. Na foto, conhecida como "mugshot", Ramagem aparece com um casaco de capuz da cor verde.
O registro da prisão de Ramagem foi incluído no banco de dados do estado da Flórida, indicando sua detenção nesta segunda-feira. O registro inclui uma foto de Ramagem após a detenção, mas aponta que ele se encontra detido por razões ligadas à imigração ("immigration hold"). Não foram incluídos, até o momento, acusações contra o ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência.
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Na última segunda-feira, o influenciador bolsonarista Paulo Figueiredo afirmou que Ramagem foi detido por uma infração leve de trânsito e posteriormente encaminhado ao ICE, o Serviço de Imigração e Controle de Aduanas dos EUA.