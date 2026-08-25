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EUA Governo Trump menciona possibilidade de demolir emblemático Kennedy Center Democratas buscam interromper uma reforma de dois anos e impedir que o nome de Trump seja acrescentado à fachada do edifício

O governo do presidente Donald Trump sugeriu nesta terça-feira (25) que o Kennedy Center, em Washington, poderia ser demolido caso os tribunais bloqueiem os planos de reforma desse emblemático centro de artes cênicas.

A advertência apareceu em uma petição do Departamento de Justiça, em preparação para uma audiência prevista para quinta-feira, que se opõe aos esforços dos democratas para interromper uma reforma de dois anos e impedir que o nome de Trump seja acrescentado à fachada do edifício.

A petição não menciona a existência de um plano para demolir o complexo. Mas sustenta que, sem os esforços de restauração de Trump, visitá-lo se tornaria cada vez mais perigoso, a ponto de ser necessário derrubá-lo.



"Sem esses esforços, o centro se deteriorará ainda mais até se transformar em uma estrutura insegura e em ruínas que terá de ser demolida", escreveu o advogado do Departamento de Justiça, Brantley Mayers.

A advertência de demolição representa uma escalada na amarga disputa por uma das instituições culturais mais conhecidas dos Estados Unidos.

A petição descreveu o complexo como "estruturalmente defeituoso, fundamentalmente inseguro e uma vergonha para a capital da nação" e apresentou Trump como o único capaz de salvá-lo.

Os advogados do Departamento de Justiça afirmaram que o governo obteve US$ 258 milhões do Congresso para sua restauração e atraiu uma nova base de doadores, argumentando que o reconhecimento do presidente era essencial para manter o apoio dos contribuintes.

O conselho do Kennedy Center, cujos membros foram nomeados pessoalmente por Trump, votou recentemente pela colocação das palavras "Restaurado e Renovado pelo Presidente Donald J. Trump" abaixo do nome da instituição e pela mudança do nome da área ao redor para "Praça Presidente Donald J. Trump".

A congressista Joyce Beatty, membro ex officio do conselho que entrou com a ação, contestou os esforços de Trump para colocar seu nome no centro, argumentando que somente o Congresso tem essa prerrogativa.

Um juiz federal já havia determinado que o conselho não poderia fazer essa alteração e ordenou a retirada do nome de Trump da fachada, decisão da qual o governo recorreu.

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