POLÍTICA Governo vai ter projeção em Brasília para marcar início da presidência do G20 Brasil assume o comando rotativo no grupo no dia 1º de dezembro para mandato de um ano

O governo federal vai fazer projeções no Museu Nacional da República, em Brasília, nesta sexta-feira (1º), para marcar o início da presidência brasileira do G20. O Brasil assume o comando rotativo no grupo no dia 1º de dezembro para mandato de um ano. O país recebe o posto da Índia, que liderou o G20 durante todo o ano de 2023.

A ideia é que a projeção traga mensagens celebrando a reconstrução da agenda internacional do governo, marcando "o retorno do Brasil para o mundo", como costuma repetir o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em seus discursos. As imagens serão projetadas no começo da tarde.

A presidência do Brasil no G20 é vista como um dos pontos mais altos da agenda internacional de Lula. No governo, é tido como um momento emblemático na retomada do protagonismo do país no cenário internacional.

Haverá ainda, entre os dias 4 e 18 de dezembro, materiais e mensagens nos painéis dos aeroportos e redondezas no Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília, celebrando a agenda internacional, o G20 e dando boas-vindas aos delegados que virão ao Brasil para reuniões do grupo.

Entre os dias 11 e 15 de dezembro ocorrerão em Brasília as primeiras reuniões do G20, com a presença do presidente Lula.

