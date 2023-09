A- A+

BRASILIA Governo volta a colocar grades no Planalto na véspera do 7 de Setembro Barreira de segurança foi retirada no início do atual governo

A segurança do Palácio do Planalto resolveu colocar de volta as grandes de segurança em frente ao Palácio do Planalto para o desfile do 7 de Setembro nesta quinta-feira (7). Segundo o Gabinete de Segurança Institucional (GSI), a barreira deve ser retirada após o evento.

As grades de segurança ficaram instaladas na sede do Executivo, por quase 10 anos seguidos, e foram retiradas em maio deste ano por determinação do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A estrutura foi instalada em 2013, durante a gestão da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), em meio a protestos contra o governo. As grades foram mantidas por Michel Temer (MDB) e Jair Bolsonaro (PL).

Neste ano, eles já havia sido recolocadas, no dia 6 de junho, quando um grupo de indígenas se reuniu em Brasília na capital federal para acompanhar o julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o marco temporal.

