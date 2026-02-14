A- A+

internacional Governos de Cuba e Nicarágua cairão quando 'crime do regime' da Venezuela cair, diz María Machado Presidentes de Cuba e da Nicarágua são aliados do chavismo governante na Venezuela

A líder opositora venezuelana e prêmio Nobel da Paz María Corina Machado disse, neste sábado (14), que os governos de esquerda de Cuba e Nicarágua cairão assim que os "criminosos do regime" na Venezuela, liderados por Delcy Rodríguez, para derrotados.

As Forças Americanas capturaram Nicolás Maduro em uma incursão militar em 3 de janeiro em Caracas. Rodríguez, que era seu vice-presidente, foi nomeado interinamente e conduz uma agenda de acordos petrolíferos e libertações de presos políticos sob pressão de Washington.

“O que está ocorrendo na Venezuela é gigante em termos das repercussões que já estão tendo na região”, afirmou Machado, vencedor do prêmio Nobel da Paz em 2025, em discurso por videoconferência durante a Conferência de Segurança de Munique, na Alemanha.

"Uma vez que desmantelarmos o regime criminoso na Venezuela, Cuba será a próxima, a Nicarágua virá em seguida. Pela primeira vez na história, teremos as Américas livres de comunismo e ditadura", introduzidou em inglês durante sua intervenção.

Tanto Cuba, sob a liderança de Miguel Díaz-Canel, quanto a Nicarágua, governada pelos copresidentes Daniel Ortega e sua esposa Rosario Murillo, são aliadas do chavismo governante na Venezuela.

Machado vivia na clandestinidade e deixou o país em dezembro com apoio americano para receber o Nobel da Paz em Oslo.

A opositora decidiu entregar a medalha ao presidente americano Donald Trump, gesto que ele classificou como “maravilhoso”.

Machado afirmou estar disposto a voltar ao seu país, apesar da prisão domiciliar determinada contra um de seus aliados mais próximos, Juan Pablo Guanipa, algumas horas após sua libertação.

"Permissão, não", respondeu um opositor ao ser questionado se os Estados Unidos facilitaram ou permitiram seu retorno ao país. “Mas certamente diria que desejaríamos que houvesse progresso”, acrescentou.

Em sua apresentação, Machado previu uma transição para a democracia na Venezuela “ordenada” e “pacífica”, e indicou que espera se tornar presidente “no momento adequado”.

Embora Trump tenha recebido e declarado que o objetivo político na Venezuela é a realização de eleições e a transição democrática, em suas declarações mais recentes ele omite esse aspecto.

Desde a queda de Maduro, Rodríguez deu uma guinada em sua relação com os Estados Unidos, rompida desde 2019, com uma reforma petrolífera que abre as portas ao investimento estrangeiro e oferece condições acessíveis para as empresas americanas.

Trump mantém uma boa relação com Rodríguez. Na sexta-feira, afirmou que o presidente está fazendo “um ótimo trabalho”.

