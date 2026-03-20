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SÃO PAULO Governos do PT respeitam contratos, diz Haddad, sobre reestatizar Sabesp Ele afirmou que o desrespeito aos contratos traz mais prejuízos do que ganhos para uma economia séria

O pré-candidato ao governo de São Paulo e ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), afirmou nesta sexta-feira, 20, em coletiva de imprensa, que governos de seu partido "respeitam contratos" ao ser questionado sobre a possibilidade de reestatização da Companhia de Saneamento Básico do Estado (Sabesp), privatizada na gestão do atual governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

"Nos quatro governos do PT que começaram e terminaram o mandato (o ministro disse descontar o quinto por conta do impeachment da ex-ministra Dilma Rousseff), a gente sempre respeitou os contratos", salientou Haddad. "Um governo de direita erra e a gente conserta respeitando o contrato. É assim que a gente procura consertar os erros: levando em consideração que aquela decisão que foi tomada produziu efeitos jurídicos que precisam ser respeitados."





Ele afirmou que o desrespeito aos contratos traz mais prejuízos do que ganhos para uma economia séria e, por isso, o governo analisa os acordos sempre dentro da lei. Como exemplo, citou a inspeção veicular em São Paulo, que classificou como um "papa-níquel" e ineficaz para melhorar a qualidade do ar. Disse que, ao assumir, optou por não rescindir o contrato vigente, mas, apesar da pressão para renová-lo, decidiu apenas cumprir o prazo e não prorrogá-lo ao final.

Haddad estendeu a posição dele não apenas à Sabesp, mas também a demais contratos de concessão assinados no governo Tarcísio.

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