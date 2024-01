A- A+

DEMOCRACIA Grades do Congresso são retiradas após anúncio de Pacheco em evento sobre 8 de janeiro Presidente do Senado falou sobre mudança em ato que lembrou a tentativa de golpe

Um dia depois do anúncio feito pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), as grades que cercam o prédio do Congresso Nacional começaram a ser retiradas na tarde desta terça-feira (9). A iniciativa repete o que já havia sido no Palácio do Planalto após as invasões de 8 de janeiro do ano passado.

— É chegada a hora, em 8 de janeiro de 2024, um ano após esta tragédia democrática do Brasil, abrir o Congresso Nacional para o povo brasileiro, retirar essas grades que circundam o Congresso Nacional, para que todos tenham compreensão que esta casa é a casa deles, a casa do povo, é a casa de representantes eleitos, onde as decisões devem ser tomadas para o rumo do Brasil — disse Pacheco

A fala do presidente do Senado aconteceu ontem, no Congresso, quando discursou no ato referente ao ato pela democracia que marcou a efeméride do 8 de janeiro, quando as sedes dos Três Poderes foram invadidas e depredadas na capital federal.

