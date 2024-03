A- A+

PRESIDENTE LULA Granja do Torto: conheça a casa de campo da Presidência da República onde Lula pesca Encontro vai acontecer no Palácio da Alvorada e será similar a um evento que já aconteceu com deputados no mês passado

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) visitou neste domingo a residência oficial da Presidência da República na Granja do Torto, a cerca de 10 quilômetros do centro de Brasília. O local é uma propriedade com características de casa de campo e seu nome está relacionado à sua localização, na Fazenda do Riacho Torto, em Brasília.

Lula estava acompanhado da primeira-dama. Nas redes sociais, Janja publicou fotos do presidente pescando. “Domingão de pescaria no Torto”, escreveu. As cachorras Resistência e Paris também acompanharam o passeio.

Segundo o site do governo, o primeiro morador foi Iris Meinberg, um dos diretores da Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap), empresa pública responsável por planejar e construir a capital federal.

Na Granja do Torto, além da casa, foi construída uma granja para fornecimento de ovos e frangos. Quando ocupou a Presidência da República, de 1979 a 1985, o general João Figueiredo residiu na Granja onde criava cavalos.

São 37 hectares que incluem lago e córrego artificiais, piscina, campo de futebol, quadra poliesportiva, churrasqueira, heliponto e uma área de mata nativa.

Durante o governo Jair Bolsonaro, o até então ministro da Economia, Paulo Guedes, morou na Granja a partir de 2020. Ele deixou a residência em 2022, um mês antes da posse de Lula. Em 2018, Bolsonaro também ficou na Granja durante parte da transição de governo.

