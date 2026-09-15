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BRASIL 'Gratidão' e 'juntos desde sempre': PF apontou 52 mensagens de Vorcaro a Moraes em relatório Mensagens mostram banqueiro pedindo ajuda a ministro para 'bloquear' e 'desarmar' ações contra ele e orientações se deveria ou não deixar o país

O relatório da Polícia Federal (PF) que será analisado pelos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) nesta terça-feira aponta que o banqueiro Daniel Vorcaro enviou 52 mensagens para Alexandre de Moraes.

Os diálogos foram registrados nas semanas que antecederam a primeira prisão do banqueiro e a liquidação do Banco Master. Nas mensagens listadas, Vorcaro busca aconselhamento e apoio de Moraes para tentar reverter as duas medidas. As investigações mostram que o banqueiro acionou autoridades dos Três Poderes da República para tentar contornar a situação.

A sessão pública desta terça vai analisar o relatório de 218 páginas que detalha a troca de mensagens e pode decidir se autoriza a apuração sobre os fatos que constam no documento da PF elaborado por determinação do ministro André Mendonça.

O relatório detalha apenas as mensagens enviadas por Vorcaro a um contato salvo no celular do banqueiro como “Alexandre de Moraes BRASILIA".

O conteúdo foi extraído do telefone de Vorcaro, e por isso, foram recuperadas apenas as mensagens enviadas por ele, e não eventuais respostas enviadas por Moraes. As mensagens foram enviadas em formato de visualização única. A PF aponta que o banqueiro escrevia textos no aplicativo Notas de seu celular e enviava capturas de telas pelo Whatsapp.





'Tenho gratidão da minha vida a você'

As conversas listadas começam em 12 de novembro de 2025, quando Vorcaro sugere um encontro com Moraes em Brasília, seis dias antes de sua prisão.

“Eu iria para Brasília somente para te ver e atualizar de tudo. Muita coisa acontecendo”, diz a mensagem.

Em 14 de novembro, o banqueiro confirma o encontro com o magistrado para o mesmo dia: “Vou chegar às 14:30 ok! Lá em casa marcado.”

Ao final do mesmo dia, às 21h17, o banqueiro envia uma nova mensagem a Moraes agradecendo ao magistrado.

“Estamos juntos desde sempre. Você sabe que tenho gratidão da minha vida a você. Toda a minha família, funcionários, parceiros e amigos que dependem de nós têm uma dívida de vida contigo e com sua família. Muito obrigado por tudo. Agora é continuar na pegada pra conseguir concluir, se Deus quiser”

'Acha que segunda tenho que estar fora?'

Dois dias antes de sua prisão e da liquidação do Master, Vorcaro envia mensagens a Moraes em que demonstra ter conhecimento das ações e pede auxílio ao ministro do Supremo.

“Que loucura, bem na semana que estou resolvendo tudo. Aquele mesmo juiz Ricardo? E o Galipolo tá sabendo? Conseguimos fazer algo? Acha que segunda já tenho que estar fora?”, escreve o banqueiro, que, em seguida, pergunta se não é possível contornar a situação: “Não conseguimos reverter isso com o Paulo ou Andrei? Muita sacanagem isso. Isso em Brasília?”

Um dia depois, em 16 de novembro, o dono do Banco Master pede um novo encontro com Moraes e questiona novamente se o presidente do Banco Central (BC), Gabriel Galipolo, não consegue impedir uma intervenção em sua instituição. Na época, Vorcaro negociava a venda do banco com um grupo de investidores dos Emirados Árabes Unidos.

“Tentar que o Galipolo me receba e eu apresente o que vamos protocolar essa semana. Vamos resolver tudo. Não podem estourar essa bomba atômica na hora da solução, não faz sentido para ninguém. Nem para ele, nem pro governo, nem pra economia e nem pro Brasil”, apela a mensagem.

'Alguma chance de acontecer amanhã?

Vorcaro então comunica a Moraes que chegará em Brasília às 14h20 para se encontrar com o ministro. Mais tarde, às 19h57, ele pede que o magistrado tente sensibilizar o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues.

“Se o Andrei conseguir atrasar para outra semana, pois tem feriado, o banco não quebra. Tenta chamar ele e sensibilizar isso se achar possível”.

Em seguida, Vorcaro questiona: “Você acha que existe alguma chance de isso acontecer amanhã de manhã?”

No dia de sua prisão, em 17 de novembro, Vorcaro envia duas novas mensagens para Moraes.

“Fiz uma correria aqui para tentar salvar. Fiz o que deu, vou anunciar parte da transação. Alguma novidade? Conseguiu ter notícia de bloquear?”

Apesar dos apelos ao ministro da Suprema Corte, Vorcaro foi preso pela PF na Operação Compliance Zero no dia 17 de novembro. Na mesma data, o Banco Central determinou a liquidação do Banco Master.

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