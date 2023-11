A- A+

São Paulo Greve em SP: veja as idas e vindas do discurso de Tarcísio sobre privatizações Em meio à paralisação do transporte sobre trilhos que travou a capital paulista, o governador afirmou que não aceitar o projeto de concessões à iniciativa privada "é não aceitar o resultado das urnas"

Ao criticar a greve unificada desta semana contra seu projeto de privatizações, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, argumentou que a pauta tinha sido escolhida pelos paulistas no pleito em que foi eleito. O tema, entretanto, sofreu um vai-e-vem e passou por incertezas durante a campanha.

Em pronunciamento no Palácio dos Bandeirantes na manhã da terça-feira em meio à paralisação do transporte sobre trilhos que travou a capital paulista, Tarcísio afirmou que não aceitar o projeto de privatizações "é não aceitar o resultado das urnas", já que o assunto fora defendido ao longo da campanha e se tornara um compromisso, em suas palavras.

A declaração foi uma resposta à motivação dos grevistas, que paralisaram linhas do Metrô para protestar contra o avanço das concessões no estado, como a companhia de água e saneamento (Sabesp) e linhas metroviárias.

Então candidato bolsonarista ao governo, contudo, Tarcísio fez recuos sobre o tema. Após ter afirmado o desejo de privatizar a Sabesp na pré-campanha, ele evitou se comprometer com o tema caso vencesse as eleições, já durante o período eleitoral.

Questionado sobre se faria a desestatização, ele afirmou na ocasião que tinha "que tomar muito cuidado com esse negócio de privatização".

— Tem que tomar muito cuidado com esse negócio de privatização. (...) Se eu comparar o custo operacional da Sabesp com o regulatório, vou ver que o operacional é 20% maior. Quando isso acontece, o acionista está perdendo valor. Com o tempo, a empresa vai enfrentar dificuldade de financiamento. Quando eu comparo o custo por ligação da Sabesp com o da iniciativa privada, vou ver que o da Sabesp é o dobro do da iniciativa privada. Se eu comparar o custo de pessoal da Sabesp com o da iniciativa privada, vou ver que o da Sabesp também é maior — afirmou ele em setembro de 2022, num evento da plataforma para investidores TC.

Já em tom favorável à desestatização, ele afirmou na mesma ocasião que os eventuais recursos de uma privatização somariam algo entre R$ 60 bilhões e R$ 80 bilhões e que isso resultaria em "investimento para caramba, principalmente em receptor, em rede coletora", que poderiam antecipar a meta de universalização dos serviços de saneamento de 2033 para 2027.

— Temos que ter responsabilidade porque (água) é um recurso estratégico. Para isso, você pode diluir capital (a participação do governo na empresa) e não ter uma saída abrupta, pode não sair de uma vez só. Pode manter golden share (papeis que dão ao detentor poderes especiais, como os de veto). Tem uma série de coisas que se pode fazer — disse o então candidato.

O governo de São Paulo apresentou em outubro detalhes do projeto de lei para a privatização da Sabesp. A operação será feita por follow-on, ou seja, oferta subsequente de ações na Bolsa de Valores — um novo lote de papeis que não existia. A ideia é que o estado de São Paulo deixe de ter o controle majoritário da companhia para ter uma participação acionária entre 15% a 30%, enquanto hoje o governo é dono de 50,3% das ações.

O tema não teve grande centralidade na campanha eleitoral ao governo de São Paulo, mas esteve presente nos debates eleitorais. Numa dessas ocasiões, o candidato do PT, Fernando Haddad, chegou a cobrar Tarcísio pela falta de posição clara sobre o assunto. O ex-ministro oscilou entre a não resposta e o aceno à proposta, comparando a privatização da Sabesp à da Eletrobras ao falar sobre uma possível redução de tarifa de água ao injetar verba privada na estatal.

Ausência no programa de governo

Não consta nenhuma menção à desestatização da Sabesp e nem da CPTM ou Metrô em seu programa de governo entregue à Justiça Eleitoral na última campanha. Entre as propostas, sob o tópico “Concessões e privatizações”, constava o seguinte:

“Apoiar as ações do governo federal ou coordenar a concessão e privatização de ativos importantes, como os aeroportos de Congonhas, Campo de Marte e os Portos de Santos e São Sebastião, sempre garantindo a defesa dos interesses do estado de São Paulo e de seus cidadãos. Em relação às travessias litorâneas, trabalhar em concessões individuais considerando a especificidade de cada travessia”.

Sobre parcerias com a iniciativa privada, o documento trazia a ideia de “transferir ativos à iniciativa privada, sempre quando for mais vantajoso para o cidadão paulista. O investimento privado será a mola propulsora da geração de emprego e renda. Revisar a política de prorrogação de contratos de concessão existentes, com objetivo de viabilizar incremento de investimentos em detrimento à arrecadação de outorga para o Estado”.

Já no tópico de “Rotas de trem e metrô”, a promessa era a de “implantar rotas que atinjam a população mais carente da região metropolitana, com foco na ampliação das linhas de metrô de São Paulo, com a conclusão de linhas já iniciadas e na implantação de trens regionais (CPTM). Estimular o desenvolvimento urbano e econômico nessas regiões, de forma a balancear a utilização do transporte urbano”.

