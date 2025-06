A- A+

SUPORTE Gripe: diante do aumento de casos, Saúde libera mais R$ 50 milhões para reforçar atendimento no SUS Com a nova portaria, o total de recursos temporários destinado ao atendimento de casos de SRAG chega a R$ 150 milhões

O Ministério da Saúde anunciou a liberação de mais 50 milhões de reais para fortalecer o atendimento a adultos com síndrome respiratória aguda grave (SRAG) no SUS. A portaria com o incentivo foi publicada no Diário Oficial da União da quinta-feira (12).

Com a nova portaria, o total de recursos temporários destinado ao atendimento de casos de SRAG chega a R$ 150 milhões. Em maio deste ano, o ministério já havia disponibilizado R$ 100 milhões para o atendimento de crianças hospitalizadas.

A pasta informou que os estados de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Santa Catarina solicitaram o incentivo para o público infantil e receberam R$ 28,5 milhões: R$ 14,26 milhões para 88 leitos em MG (cobrindo 32% dos leitos do SUS); R$ 12,63 milhões para 78 leitos no RS; e R$ 1,62 milhão para 10 leitos em SC.



Dados da última edição do boletim Infogripe, da Fiocruz, apontam que o número de casos graves de gripe não param de aumentar. O vírus influenza A, causador da doença, é responsável por 75% das mortes por síndrome respiratória aguda grave (SRAG), condição clínica caracterizada por sintomas como febre alta, tosse intensa, dificuldade para respirar, calafrios e cansaço extremo, que pode ser considerada um agravamento do quadro de diversas infecções, incluindo a gripe.

Os idosos são os principais afetados, de acordo com a Fiocruz. Pessoas com mais de 60 anos fazem parte do grupo prioritário de vacinação do Ministério da Saúde, junto com gestantes e crianças pequenas. Isso ocorre justamente porque esse público corre maior risco de desenvolver casos graves.

No entanto, a cobertura vacinal ainda está muito baixa. Até o dia 10 de junho, a cobertura vacinal ntre o público prioritário era de 37,77%. A pasta esclarece que a vacinação está disponível nas regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. No Norte, a campanha ocorre no segundo semestre, considerando a sazonalidade dos vírus respiratórios na região.

"A vacinação contra a gripe é crucial para evitar hospitalizações, especialmente entre crianças, idosos e gestantes", afirma a pasta.

Para ampliar a cobertura vacinal, o Ministério da Saúde recomenda que estados e municípios realizem busca ativa dos grupos prioritários e vacinem todas as pessoas que procurarem as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), desde que haja doses disponíveis e conforme a situação epidemiológica local.

Além da vacinação, medidas como higienização das mãos, evitar aglomerações e manter os ambientes ventilados ajudam a reduzir a transmissão de doenças respiratórias. Também é importante cobrir o rosto ao tossir ou espirrar, não compartilhar objetos de uso pessoal e buscar atendimento médico em caso de sintomas.

