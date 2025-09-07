A- A+

ato Grito dos Excluídos 2025: movimento aborda tema da democracia no Recife Mobilização começou por volta das 9h

No início da manhã deste domingo (7), dezenas de pessoas participaram da 31ª edição do Grito dos Excluídos, que teve início às 9h, no Parque 13 de Maio, em Santo Amaro, centro da cidade.

Este ano, o movimento teve como tema “A Vida em Primeiro Lugar”, amparado pelo lema tradicional “Cuidar da casa comum e da Democracia é luta de todo dia”.

Pautas abordadas durante a mobilização:

- Redução da jornada de trabalho, sem redução salarial, e fim da escala de trabalho 6×1;

- Justiça tributária: isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil e aumento de alíquota para super-ricos.

Com isso, o público foi tomado por pessoas da sociedade civil e políticos. O evento tem tradição desde 1995, sempre representado pelo grito de pessoas que são contra injustiças sociais.

Neste ano, o mote destaca a urgência em enfrentar a crise climática, proteger o meio ambiente, reafirmar a democracia e garantir a soberania nacional.

A dispersão aconteceu em frente ao Pátio do Carmo, bairro de São José, ao som da música ‘Essa Ciranda’, de Lia de Itamaracá.

