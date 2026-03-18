Grupo de 178 deputados envia pedido ao STF para que Bolsonaro seja colocado em prisão domiciliar
Petição chega à Corte após o senador Flávio Bolsonaro se reunir com o ministro Alexandre de Moraes
Um grupo de 178 deputados federais protocolou no Supremo Tribunal Federal (STF) um pedido para que o ex-presidente Jair Bolsonaro cumpra prisão domiciliar por razões humanitárias.
A petição foi apresentada por parlamentares liderados pelo deputado Gustavo Gayer (PL-GO) e chega à Corte após o senador Flávio Bolsonaro se reunir com o ministro Alexandre de Moraes nesta terça-feira.
O ex-presidente está internado desde a última sexta-feira em um hospital de Brasília após passar mal durante a madrugada do último dia 13 no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, conhecido como "Papudinha", onde cumpre prisão.
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No documento, os deputados afirmam que Bolsonaro enfrenta um "quadro de saúde grave, evolutivo e multifatorial", sustentando que a permanência em ambiente prisional seria incompatível com suas condições clínicas.
A lista de enfermidades citadas inclui câncer de pele, problemas renais, complicações intestinais decorrentes das cirurgias após o atentado de 2018, além de doenças cardiovasculares, hipertensão e episódios recorrentes de pneumonia.
Segundo os parlamentares, esse conjunto exige "supervisão médica constante" e acesso rápido a exames e tratamentos.
Os signatários argumentam que o estado tem o dever constitucional de preservar a saúde e a integridade física de pessoas sob sua custódia e que, diante de riscos à vida, a prisão pode ser substituída por medida menos gravosa. Além da domiciliar, o grupo pede, de forma subsidiária, a realização de perícia médica oficial para avaliar as condições de saúde do ex-presidente.
"Quando o aparato estatal não consegue garantir essas condições no ambiente prisional, impõe-se a adoção de medida menos restritiva — no caso, a prisão domiciliar humanitária", diz o texto.
Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e 3 meses de prisão, em regime inicial fechado, após condenação por tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.
Além de Gayer, entre os parlamentares que assinam o pedido estão nomes como Carlos Jordy (PL-RJ), Sargento Fahur (PSD-PR), Nikolas Ferreira (PL-MG), Julia Zanatta (PL-SC), Ricardo Salles (PL-SP), Bia Kicis (PL-DF) e Marcel van Hattem (Novo-RS).