Grupo Folha, Cláudio Humberto e Blog do Magno ampliam parceria no Nordeste
Colaboração prevê troca de conteúdo editorial entre os três veículos de comunicação, hoje com sites, emissoras de rádio, o podcast 'Direto de Brasília' e plataformas nas redes sociais
Um dos jornalistas mais bem informados do País, o colunista e comentarista político Cláudio Humberto vai ampliar suas plataformas de comunicação no Nordeste, numa parceria com o grupo Folha de Pernambuco, onde sua coluna diária já é publicada, e o meu blog, pioneiro e mais acessado no Nordeste.
O martelo foi batido durante encontro que tivemos ontem em Brasília na charmosa e concorrida cantina italiana Rosário, no Lago Sul. O acordo vai além da troca de conteúdo editorial entre os três veículos de comunicação, hoje com sites, emissoras de rádio, o podcast ‘Direto de Brasília’ e plataformas nas redes sociais.
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Se alicerça também na área comercial, através do reforço de ambas as equipes, que passam a atuar com mais desenvoltura no País, sobretudo no Nordeste. Cláudio Humberto edita o site Diário do Poder e faz comentários diários em televisão e rádio, além de assinar uma coluna política das mais lidas do País, publicada em mais de 40 jornais brasileiros.
“Uma parceria que nos honra e que trará grandes resultados”, comemora o empresário Eduardo Monteiro, do Grupo Folha, que em breve estará lançando uma nova plataforma editorial no Nordeste alicerçada numa rede nacional de tv e rádio.