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Política

Grupo Mulheres do Brasil homenageia vice-presidente da Masterboi no Recife

Guilhermina Bezerra integra lista de 14 lideranças reconhecidas em jantar beneficente dia 24 

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Homenagem do Grupo Mulheres do Brasil acontece durante jantar beneficente no restaurante Família Giuliano, no RecifeHomenagem do Grupo Mulheres do Brasil acontece durante jantar beneficente no restaurante Família Giuliano, no Recife - Foto: Assessoria/Divulgação

A vice-presidente da Masterboi, Guilhermina Bezerra, será uma das 14 personalidades homenageadas pelo Grupo Mulheres do Brasil – Núcleo Recife durante jantar beneficente marcado para o próximo dia 24 de novembro, às 19h, no restaurante Família Giuliano, no bairro de Boa Viagem, Zona Sul do Recife. A premiação celebra trajetórias femininas que se destacam em diferentes segmentos e impulsionam o desenvolvimento econômico e social de Pernambuco.

O reconhecimento destaca a atuação de Guilhermina à frente da gestão executiva de uma das principais indústrias de proteína animal do Nordeste, com operação consolidada nos mercados nacional e internacional e impacto direto na geração de empregos na região. Para a empresária, a honraria simboliza a consolidação da presença feminina em postos estratégicos de decisão corporativa.

“Receber essa homenagem é motivo de alegria, mas também de responsabilidade. Acredito que a presença das mulheres na liderança amplia perspectivas, fortalece as organizações e abre caminhos para outras gerações. É importante reconhecer que cada conquista tem uma trajetória construída com trabalho, dedicação e a contribuição de muitas pessoas”, afirmou Guilhermina Bezerra.

Além da vice-presidente da Masterboi, a edição deste ano contempla mulheres com atuação nas áreas de indústria, empreendedorismo, saúde, justiça, comunicação, tecnologia, gastronomia e responsabilidade social. Integram a lista Eduarda Figueiredo (Entrevinhos), Sandra Paes Barreto (AAJUPE), Joana Moura (Desenrola EVR), Patrícia Suassuna (setor médico e hoteleiro), Ju Santos (Dona Santa), Maria Teresinha Lócio Veloso da Silveira (empreendedorismo social), Liana Ventura (Fundação Altino Ventura), Andréa Cartaxo (magistratura), Flávia Bid (Bidweb), Luzia Valois (advocacia e empresariado), Deluse Florentino (Ministério Público), Renata Gaudêncio (Concrepox) e a jornalista Paula Losada.

De acordo com a presidente do Grupo Mulheres do Brasil – Núcleo Recife, Roseana Faneco, o evento busca dar visibilidade a lideranças locais e fortalecer redes de colaboração voltadas a projetos de impacto comunitário no estado.

“O Grupo Mulheres do Brasil é muito mais do que uma rede de mulheres. É um movimento de união, solidariedade e transformação social. Em Pernambuco, nosso compromisso é fortalecer essa rede, valorizar trajetórias inspiradoras e transformar a união de mulheres em ações concretas que façam a diferença na vida das pessoas”, destacou Roseana Faneco.

 

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