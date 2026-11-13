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Política Grupo Mulheres do Brasil homenageia vice-presidente da Masterboi no Recife Guilhermina Bezerra integra lista de 14 lideranças reconhecidas em jantar beneficente dia 24

A vice-presidente da Masterboi, Guilhermina Bezerra, será uma das 14 personalidades homenageadas pelo Grupo Mulheres do Brasil – Núcleo Recife durante jantar beneficente marcado para o próximo dia 24 de novembro, às 19h, no restaurante Família Giuliano, no bairro de Boa Viagem, Zona Sul do Recife. A premiação celebra trajetórias femininas que se destacam em diferentes segmentos e impulsionam o desenvolvimento econômico e social de Pernambuco.

O reconhecimento destaca a atuação de Guilhermina à frente da gestão executiva de uma das principais indústrias de proteína animal do Nordeste, com operação consolidada nos mercados nacional e internacional e impacto direto na geração de empregos na região. Para a empresária, a honraria simboliza a consolidação da presença feminina em postos estratégicos de decisão corporativa.

“Receber essa homenagem é motivo de alegria, mas também de responsabilidade. Acredito que a presença das mulheres na liderança amplia perspectivas, fortalece as organizações e abre caminhos para outras gerações. É importante reconhecer que cada conquista tem uma trajetória construída com trabalho, dedicação e a contribuição de muitas pessoas”, afirmou Guilhermina Bezerra.

Além da vice-presidente da Masterboi, a edição deste ano contempla mulheres com atuação nas áreas de indústria, empreendedorismo, saúde, justiça, comunicação, tecnologia, gastronomia e responsabilidade social. Integram a lista Eduarda Figueiredo (Entrevinhos), Sandra Paes Barreto (AAJUPE), Joana Moura (Desenrola EVR), Patrícia Suassuna (setor médico e hoteleiro), Ju Santos (Dona Santa), Maria Teresinha Lócio Veloso da Silveira (empreendedorismo social), Liana Ventura (Fundação Altino Ventura), Andréa Cartaxo (magistratura), Flávia Bid (Bidweb), Luzia Valois (advocacia e empresariado), Deluse Florentino (Ministério Público), Renata Gaudêncio (Concrepox) e a jornalista Paula Losada.

De acordo com a presidente do Grupo Mulheres do Brasil – Núcleo Recife, Roseana Faneco, o evento busca dar visibilidade a lideranças locais e fortalecer redes de colaboração voltadas a projetos de impacto comunitário no estado.

“O Grupo Mulheres do Brasil é muito mais do que uma rede de mulheres. É um movimento de união, solidariedade e transformação social. Em Pernambuco, nosso compromisso é fortalecer essa rede, valorizar trajetórias inspiradoras e transformar a união de mulheres em ações concretas que façam a diferença na vida das pessoas”, destacou Roseana Faneco.

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