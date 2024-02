A- A+

fraudes Grupo que se passou por 17 deputados e senadores para aplicar golpes no WhatsApp é alvo de operação Associação criminosa é formada por um homem de 26 anos de idade e quatro mulheres, apontados como os responsáveis por contatar as vítimas

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou, na manhã desta terça-feira (27), a operação “Alto Escalão 2” contra um grupo que se passou por 17 senadores e deputados para aplicar golpes em redes sociais. O grupo clonava perfis de WhatsApp dos parlamentares para cometer fraudes eletrônicas.

A ação contou com apoio das polícias civis do Piauí (PCPI) e Maranhão (PCMA) para cumprir oito mandados de busca e apreensão nas cidades de Timon (MA) e Teresina (PI), segundo a CNN. O foco agora é aprofundar as investigações e identificar todos os integrantes da organização criminosa.

Segundo as investigações, os criminosos usavam as imagens dos políticos no perfil, entravam em contato com as vítimas e informavam que havia uma doação disponível. Mas, com um suposto prazo que venceria em breve, os bandidos pediam um depósito para fazer o transporte dos bens.

A associação criminosa é formada por um homem de 26 anos de idade e quatro mulheres, apontados como os responsáveis por contatar as vítimas.

Veja os senadores e deputados vítimas do golpe:

Deputados:

André Janones, Avante-MG

Rogério Corrêa, PT-MG

Natalia Bonavides, PT-RN

Diego Andrade, PSD-MG

Senadores:

Humberto Costa, PT-PE

Paulo Paim, PT-RS

Teresa Leitão, PT-PE

Ana Paula Lobato, PSB-MA

Carlos Viana, Podemos-MG

Soraya Thronicke União-MS

Marcio Bittar, União-AC

Esperidião Amin, PP-SC

Luis Carlos Heinze, PP-RS

Marcelo Castro, MDB-PI

Vanderlan Cardoso, PSD-GO

Veja também

eleições municipais TSE discute resoluções para eleições municipais de 2024 nesta terça