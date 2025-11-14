A- A+

Antifacção Grupos ligados ao PT miram Motta e Tarcísio e dizem que texto de Derrite fortalece crime Vídeos foram divulgados pelos grupos Pode Espalhar, iniciativa voltada para influenciadores apoiadores do governo

Grupos de influenciadores apoiadores do governo mobilizaram, ao longo dos últimos dois dias, uma nova ofensiva digital contra o deputado Guilherme Derrite (PP-SP) e o governador paulista Tarcísio de Freitas (Republicanos), acusando-o de apresentar um texto “tão ruim que confunde leis e gera o forte risco de impunidade” no PL Antifacção.

Em mensagens distribuídas no canal “Influencers Pode Espalhar”, grupo de WhatsApp criado para orientar produtores de conteúdo alinhados ao PT, os administradores afirmam que a proposta relatada por Derrite retrocede no combate ao crime organizado e ameaça a autonomia da Polícia Federal (PF).

Em um dos prints no grupo, um membro lista cinco pontos que, segundo a narrativa de apoio ao governo, comprovariam o “retrocesso” da proposta de Derrite. As mensagens repetem críticas que vêm sendo feitas publicamente por ministros, parlamentares e técnicos do governo.

Entre os argumentos disseminados, estão:

Definição de facção criminosa: segundo o grupo, o enfrentamento às facções e milícias exige um tipo penal mais claro, sob risco de esvaziar investigações em curso.

Perdimento de bens: o texto do relator é acusado de dificultar o confisco de patrimônio ilegal. "O nosso vai para cima do dinheiro logo no início das investigações e do processo. O dele, só depois de condenado”, diz o material distribuído.

Financiamento da PF: As mensagens afirmam que Derrite “tira o dinheiro da PF ao mandar recursos para os estados”, o que “descapitalizaria a Polícia Federal e deixaria o bolso cheio do crime organizado”.

Alívio para líderes e foco em ‘bagrinhos’: Influenciadores alegam que o texto “livra os grandões” e confunde dispositivos legais, criando “risco de impunidade dos criminosos”.

Críticas ao "plano B": O texto aponta que o relator teria incluído dispositivos que poderiam punir com até 40 anos caminhoneiros e investigados pelos atos de 8 de janeiro.

Em outra mensagem obtida pela reportagem, os administradores falam em "jogo sujo da extrema-direita para proteger o crime organizado" e orientam os participantes a pressionar deputados pela votação do texto original do governo. “Defender o PL Antifacção é defender o combate ao crime”, diz a publicação.

A produção de vídeos com personagens fictícios criados por inteligência artificial também faz parte da campanha. Em um deles, brasileiros comentam supostos ataques da oposição à PF. Logo abaixo, o grupo envia o texto: “PF News no ar! A extrema-direita ataca a Polícia Federal para proteger seus bandidos de estimação, mas o povo já entendeu o jogo! E sabe que quem não deve, não teme”.

A estratégia de comunicação do Pode Espalhar já havia sido vista em outras ocasiões. Em agosto, durante a repercussão da operação Carbono Oculto, administradores orientaram a viralização de conteúdos que acusavam o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) de ter favorecido o PCC ao divulgar vídeos com informações falsas sobre o Pix. À época, o líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias, reforçou publicamente a crítica e cobrou investigação pela Procuradoria-Geral da República.

O conteúdo circula enquanto o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), adiou a votação do projeto para a próxima terça-feira, 18. Motta afirmou, em entrevista à GloboNews, que não está interessado em saber “se o troféu vai para Derrite ou Lula”, e sim em construir um texto capaz de endurecer a lei e manter “os bandidos na cadeia”.

