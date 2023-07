GSI justifica ministras barradas: "Quantidade elevada de visitantes"

A- A+

O Gabinete de Segurança Institucional (GSI) divulgou nota sobre o episódio das ministras que disseram terem sido barradas no Palácio do Planalto. A pasta alega que a quantidade elevada de visitantes pode ter levado a uma dificuldade de identificações por parte dos agentes.

"O GSI esclarece que os episódios provavelmente ocorreram em eventos no segundo piso (Salão Nobre), no acesso à área reservada aos ministros. Devido à quantidade elevada de visitantes pode ter ocorrido alguma dificuldade na identificação das autoridades", afirma a nota.

As ministras Cida Gonçalves (Mulheres) e Esther Dweck (Gestão) afirmaram na quinta-feira terem sido barradas ao tentarem entrar no Palácio do Planalto. Segundo os relatos, funcionários da segurança não identificaram que as duas faziam parte do primeiro escalão do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Na nota em que fala do episódio, o GSI ainda afirma que dá cursos aos agentes para melhorar a identificação.

"O GSI tem todo interesse em melhorar esse processo, por isso, solicitou à Divisão de Desenvolvimento de Pessoas, da Secretaria de Administração da Presidência da República, que ministrasse capacitação de “Qualidade de Atendimento” para agentes de segurança em postos de trabalho na instalações da Presidência da República, cuja terceira etapa ocorrerá em agosto."

