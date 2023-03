GSI mantém sigilo à lista de pessoas que visitaram o Palácio da Alvorada durante o governo Lula

A- A+

O Gabinete de Segurança Institucional impôs sigilo aos registros de acesso ao Palácio da Alvorada desde o início do governo Lula. A decisão ocorreu um mês após a Controladoria-Geral da União firmar posicionamento em relação a manter em segredo os acessos durante o mandato presidencial, alegando que os dados revelam aspectos da intimidade e vida privada das autoridades públicas.

No início do ano, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) determinou a liberação dos sigilos impostos pelo governo Jair Bolsonaro. Entre eles, estava, por exemplo, a lista de pessoas que visitaram a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

No pedido feito já para o governo Lula, o Gabinete de Segurança Institucional negou acesso à lista alegando que “os registros de acessos ao Palácio da Alvorada, a partir de 1º de janeiro de 2023, possuem classificação sigilosa no grau Reservado”.

Em fevereiro deste ano, a CGU reviu diversas decisões similares do governo Bolsonaro e confirmou que os registros de entrada e saída de residências oficiais estavam protegidos por sigilo.



“Os registros de entrada e saída de pessoas em residências oficiais do Presidente e do Vice-presidente da República são informações que devem ser protegidas por revelarem aspectos da intimidade e vida privada das autoridades públicas e de seus familiares, salvo se tais registros disserem respeito a agendas oficiais, as quais têm como regra a publicidade, ou se referirem a agentes privados que estejam representando interesses junto à Administração Pública”, afirmou o parecer da Controladoria-Geral da União.

Segundo a legislação brasileira, qualquer informação que possa colocar em risco a segurança do Presidente e do Vice-Presidente são reservadas e permanecem sob sigilo até o término do mandato em exercício ou do último mandato, em caso de reeleição.

No dia 11 de janeiro, após o fim do mandato de Bolsonaro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva liberou a lista de pessoas que visitaram a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro no Palácio da Alvorada entre 2021 e 2022. Ao todo, 565 pessoas estiveram na residência oficial da Presidência da República.

No dia 16 de janeiro, o Globo revelou que o governo Jair Bolsonaro deixou de registrar a entrada de visitantes no Palácio da Alvorada. A relação também foi obtida via Lei de Acesso à Informação. Na lista, visitantes frequentes, como familiares do presidente, ministros e aliados, contudo, aparecem em raros ou nenhum registro.

A mesma regra da CGU não se aplica, contudo, aos registros de entrada e saída de prédios públicos, como o Palácio do Planalto: todas elas são públicas, com exceção de agendas relacionadas a temas secretos. A lista de regras, editada em fevereiro, foi formulada após o governo Lula determinar a revisão dos sigilos impostos pelo governo Bolsonaro.

Entre os sigilos levantados estão a carteira de vacinação do presidente Jair Bolsonaro, telegramas do Itamaraty envolvendo o ex-jogador Ronaldinho Gaúcho e a vereadora Marielle Franco, despesas com motociatas, cachês de artistas pagos por bancos públicos, compras públicas realizadas pelas Forças Armadas, entre outros.

Veja também

LULA EM PERNAMBUCO Lula visita Pernambuco em meio a pendências com aliados