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Análise Guerra entre Hamas e Israel completa três anos; especialista analisa conflito Conflito teve início após um ataque terrorista coordenado pelo grupo contra o país judeu

A guerra entre o grupo Hamás e Israel completa, nesta quarta-feira (7), três anos. O conflito teve início após um ataque terrorista coordenado pelo grupo contra o país judeu, em 7 de outubro de 2023. Em visita à Folha de Pernambuco, o professor especialista em relações internacionais e Oriente Médio Samuel Feldberg relembrou o início do confronto.

Participaram do encontro também o presidente da Federação Israelita de Pernambuco (Fipe), Boris Berenstein; o diretor da Confederação Israelita do Brasil (Conib), Oscar Jaroslavsky; e o coordenador de comunicação da Federação Israelita do Brasil, Jáder Tachlitsky.

“Havia uma expectativa, por parte dos israelenses, de que a acomodação a que se havia chegado (antes da guerra) era de interesse da liderança palestina. Foi uma avaliação totalmente errada. Descobriu-se, através dos documentos encontrados em Gaza, que os líderes do Hamás e da Jihad Islâmica estavam planejando uma ataque que desestabilizasse a sociedade israelense”, explicou Feldberg.

Disparados de dentro da Faixa de Gaza, o ataque matou mais de mil israelenses, entre civis e soldados. Completado três anos de guerra, mais de 74 mil pessoas, entre israelenses e palestinos, morreram no conflito, segundo o Ministério da Saúde de Gaza.

O confronto, no entanto, parece distante do fim. Feldberg avalia que a resolução só deve ocorrer quando as lideranças da Palestina e de Israel dialogarem e se reconhecerem mutuamente.

“No curto prazo, não existe nenhuma expectativa de uma mudança significativa nessa situação, em que o Hamás continua representando uma ameaça e os israelenses estão tomando todas as precauções para evitar uma uma repetição. No horizonte longínquo, a ideia de dois estados para dois povos continua sendo válida e é vista como a única solução razoável, desde que haja lideranças dispostas a se reconhecer mutuamente e a fazer a paz”, detalha.

Reflexão

Em memória às vítimas do confronto, a Fipe realiza um evento fechado com a participação de Feldberg. O encontro tem o objetivo de explicar o conflito e refletir sobre o momento atual. “Nós não podíamos deixar de fazer ter um momento aqui no Recife em respeito aos que se foram, mas também convidar o professor Samuel para ter um momento de reflexão com o momento atual e o que é que nós podemos fazer, o que é que nós podemos entender melhor sobre o conflito”, comentou Berenstein.

Jaroslavsky ainda acrescenta que eventos como esse contribuem para diminuir o antissemitismo, que é a discriminação contra judeus, e outras formas de preconceito. Segundo levantamento da Conib, no ano passado, foram registradas 989 ocorrências. O número representa um aumento de 149% em comparação com 2022, um ano antes do confronto, quando foram registrados 397 casos.

“O professor Samuel e várias entidades andam pelo Brasil no sentido de informar e diminuir essa discriminação. Não é somente antissemitismo, a gente se une a grupos negros, a grupos de homossexuais, porque isso genera uma discriminação em geral. Não é a luta de Israel e Hamas, é a luta do bem contra o mal”, afirma.



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