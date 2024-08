A- A+

Guia eleitoral: Pablo Marçal, o azarão paulista, fora da propaganda no rádio e na TV. Entenda Guia eleitoral: embora não sejam candidatos, Lula, Bolsonaro e Geraldo Alckmin serão destaques do horário gratuito que começa hoje.

Em São Paulo, o azarão Pablo Marçal, candidato do PRTB que passou a liderar as pesquisas, ficará fora da propaganda eleitoral no rádio e na TV porque o seu partido não atingiu a cláusula de barreira. Também ficam de fora Marina Helena (Novo), Altino Prazeres (PSTU), Bebeto Haddad (DC), João Pimenta (PCO) e Ricardo Senese (UP).

Criada em 2017, a cláusula determina que, para ter direito ao horário eleitoral gratuito, as siglas precisam ter elegido ao menos 11 deputados federais em 2022, distribuídos em nove Estados, ou conseguir ao menos 2% dos votos válidos na eleição para a Câmara dos Deputados do mesmo ano, com votação em pelo menos 9 Estados e mínimo de 1% dos votos válidos em cada um deles.

Embora não sejam candidatos, Lula, Bolsonaro e Geraldo Alckmin serão destaques do horário eleitoral gratuito que começa hoje. Diante do avanço do influenciador Pablo Marçal (PRTB) junto ao eleitorado da capital, os candidatos Guilherme Boulos (PSOL), Ricardo Nunes (MDB) e Tabata Amaral (PSB) resolveram trazer seus padrinhos políticos para os primeiros programas que serão veiculados em rádio e TV, na expectativa de ampliar o leque de simpatizantes entre ouvintes e telespectadores.

José Luiz Datena (PSDB) terá uma estratégia distinta: sem um apoiador de renome, mas muito conhecido, o apresentador de TV quer que sua imagem apareça o máximo possível para que a população entenda que, desta vez, ele é realmente candidato na cidade.

Boulos é apoiado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), enquanto Nunes aparecerá ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). Tabata quer ressaltar a ligação com o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e com o ministro do Empreendedorismo, Márcio França (PSB), fiadores da sua candidatura.

São 90 minutos de propaganda por dia no rádio e na televisão, divididos igualmente em dois blocos, exibidos de segunda-feira a sábado: das 7h00 às 7h10 e das 12h00 às 12h10 no rádio, das 13h00 às 13h10 e das 20h30 às 20h40 na televisão.

Há ainda 84 inserções de 30 segundos para os candidatos a prefeito distribuídas ao longo do dia — há possibilidade de os partidos somarem duas e fazerem uma única peça de 60 segundos — e mais 28 minutos para inserções de candidatos a vereador. As inserções são veiculadas todos os dias da semana.

