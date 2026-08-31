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Política Guia Eleitoral: Raquel defende ações do governo, e João faz críticas à saúde de Pernambuco Raquel defende continuidade de gestão, e João promete quatro novos hospitais

No guia eleitoral de televisão veiculado na tarde desta segunda-feira (31), os candidatos ao governo de Pernambuco Raquel Lyra (PSD) e João Campos (PSB) mantiveram estratégias opostas na disputa do Poder Executivo. A governadora optou por reexibir a propaganda levada ao ar na estreia do horário eleitoral, reforçando a mensagem de continuidade e o balanço de realizações da gestão.

No vídeo, gravado em tom intimista na residência dela, a governadora fala diretamente com o eleitorado e defende a permanência no cargo como caminho para consolidar obras em áreas consideradas prioritárias, como abastecimento de água, infraestrutura rodoviária e geração de empregos.

“Eu quero ser governadora de Pernambuco para continuar liderando este estado nos próximos anos. Para fazer a água chegar à torneira, a estrada chegar à porta, a oportunidade chegar onde as pessoas precisam”, afirmou Raquel no material reexibido.

A narrativa do programa sustenta que Pernambuco não pode interromper o ritmo de entregas e apresenta a manutenção do projeto político como garantia de estabilidade para os próximos quatro anos.

Guia de João Campos

O guia de João Campos centrou forças nos gargalos da saúde pública sob responsabilidade do estado. A propaganda abriu com denúncias sobre a ausência de novos hospitais erguidos do zero nos últimos três anos e citou episódios de precariedade, como a queda do teto no Hospital da Restauração, no Recife, e da Maternidade Jesus Nazareno, em Caruaru, além da fila de espera por procedimentos cirúrgicos. O programa também acusou a gestão estadual de reduzir investimentos na pasta, apesar do repasse de recursos federais.

Para fazer o contraponto, o postulante utilizou os dados da sua gestão à frente da Prefeitura do Recife, destacando a entrega e ampliação de 78 Unidades de Saúde da Família (USF+), a abertura de duas UPAs Especialidades e o aporte de R$ 400 milhões na reestruturação da rede municipal, resultando na criação de 800 leitos.

“Se eu fiz isso como prefeito, avalia o que dá para fazer como governador”, pontuou o candidato.

O programa exibiu ainda conversas de João com moradores de diferentes regiões para ilustrar a necessidade de descentralizar o atendimento médico. Em Petrolina, o candidato ouviu queixas sobre a dependência de transferências para a capital; em Caruaru, o apelo por atendimento infantil especializado; e em Araripina, os relatos de pacientes que enfrentam viagens de até 12 horas até o Recife para realizar tratamento contra o câncer.

Como resposta aos gargalos apontados no interior e na Região Metropolitana, o socialista assumiu o compromisso de construir quatro novas unidades hospitalares: o Hospital Geral do Vale do São Francisco, o Hospital Geral do Araripe (com centro de tratamento oncológico), o Hospital da Criança do Agreste e o Hospital Geral Metropolitano. O plano abrange a criação de 900 novos leitos e prevê a estrutura da unidade metropolitana para torná-la o maior hospital público do Nordeste, com a meta de zerar as filas de cirurgias no estado.

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