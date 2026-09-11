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Política Guia Eleitoral: Raquel foca na segurança pública e João aposta no eleitorado feminino Governadora destaca ações na polícia, enquanto socialista propõe apoio a mulheres e fim do 6x1

No horário eleitoral gratuito para TV veiculado na tarde desta sexta-feira (11), os candidatos ao governo de Pernambuco Raquel Lyra (PSD) e João Campos (PSB) mantiveram a reexibição das propagandas levadas ao ar na última quarta-feira (9). A governadora centrou forças no balanço das ações de segurança pública e no reforço do efetivo policial, enquanto o ex-prefeito do Recife direcionou a narrativa às políticas públicas voltadas ao eleitorado feminino e propostas de assistência social.

O programa de Raquel Lyra abriu com o depoimento do praça Ângelo, aprovado no concurso da Polícia Militar de Pernambuco, ressaltando a convocação de 2.400 novos policiais e a entrega de fardamentos. No estúdio, a governadora recorreu à sua experiência profissional como ex-delegada e procuradora para enfatizar a necessidade de planejamento na gestão da área.

“Segurança não se resolve da noite pro dia, mas trabalhando dia e noite pelas pessoas. É isso que a gente vem fazendo em Pernambuco, o maior investimento da história em segurança pública”, afirmou Raquel Lyra.

A propaganda apresentou dados da atual gestão estadual, como a redução dos roubos pela metade, o menor índice de mortes violentas dos últimos 20 anos e a queda superior a 20% nos casos de feminicídio. Entre as metas anunciadas, estão o programa Mulher Segura, a implantação de Salas Lilás nas delegacias, a contratação de mais 5 mil profissionais de segurança e a ampliação do uso de inteligência artificial (IA) no combate ao crime organizado.

Guia de João Campos

O guia de João Campos utilizou a trajetória de Dona Lindu, mãe do presidente Lula, para introduzir propostas voltadas ao acolhimento e à autonomia feminina. A narrativa destacou realizações de sua gestão no Recife, incluindo a expansão de creches, os atendimentos no Centro de Convivência da Pessoa Idosa e a oferta de bolsas pelo programa Embarque Digital. O candidato também abordou a jornada de trabalho durante a transmissão.

“Eu defendo o fim da escala 6x1 para que todas as trabalhadoras pernambucanas conquistem mais tempo para fazer o que quiserem, para ficar junto da família, para se cuidar, para investir nelas mesmas”, pontuou o socialista.

Na segurança, o programa mencionou os índices de violência contra a mulher no estado e propôs a criação do Pacto de Proteção à Vida das Mulheres. João assumiu o compromisso de dobrar o número de Delegacias da Mulher com funcionamento 24 horas e atendimento por policiais femininas, além de implantar Centros de Referência regionalizados, unidades do Centro TEA em todas as regiões e o Hospital da Criança do Agreste, em Caruaru.

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